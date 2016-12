Nile Rodgers anuncia el primer disco de Chic! en 25 años

MADRID.

El guitarrista, compositor, productor y líder de Chic!, Nile Rodgers, confirmó hoy en su blog que It's About Time, el primer álbum de su banda en 25 años, verá la luz, a lo largo de 2017.

"2017 marca el 40 aniversario de la discoteca más influyente de la historia, Studio 54. También será el 40 aniversario de Chic", apunta el músico sobre las razones de lanzar el próximo año este nuevo trabajo, que tomará el relevo a Chic-Ism (1992).

Rodgers anunció que, en homenaje al célebre local neoyorquino que transformó en uno de sus "mayores himnos" el tema Le Freak, realizarán una serie de conciertos y eventos especiales y, posteriormente, lanzarán el décimo álbum de su carrera "con una gran sorpresa".

El texto que publicó en su web oficial, titulado "Un año con tantas muertes", arranca con unas palabras de cariño hacia algunos de los artistas que fallecieron en los últimos meses, a destacar David Bowie y Prince, y explica que ellos fueron la razón por la que pospuso el lanzamiento del álbum, "un disco que celebra la vida".

"Cuando Prince murió, de repente es como si hubiese sido golpeado por una revelación que me hizo ver por qué llamé al próximo disco de Chic! 'It's about time' ('Es la hora' o 'Ya era hora', en español). El tiempo es importante y lo que hacemos con él lo significa todo", afirma.

Formada en 1976 en Nueva York por Nile Rodgers, el batería Tony Thompson y el bajista Bernard Edwards, la banda Chic! contribuyó a definir los parámetros de la música disco, gracias a sencillos de éxito como el citado Le Freak, Everybody Dance o Good Times.

Rodgers, que quedó como único miembro fundador y principal impulsor del grupo en sus varias resurrecciones, produjo además algunos de los discos más relevantes de la historia musical, como Let's Dance (1983) de David Bowie y Like A Virgin (1985) de Madonna.

