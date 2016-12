La abuela fan de Robbie Williams enloquece con su show

CIUDAD DE MÉXICO.

El astro británico del pop Robbie Williams se puede jactar de que su música es para todas las edades, pues en la abuela Pat Wirght tiene a su más eufórica e incondicional fan.

Tal y como se pudo constatar en su reciente concierto en Manchester, en el Reino Unido, donde al iniciar el show con su emblemático tema Let Me Entertain You, la anciana estalló en júbilo cual adolescente al ver recientemente al famoso ídolo musical en escena.

La reacción de Wright, de 67 años, fue captada en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Tony, el nieto de Pat, la llevó al concierto del cantante que ofreció en Manchester.

Bless Tony Wright and his lovely Nan Pat .Happy Christmas guys xx https://t.co/Uy5qLivYq5 — Robbie Williams (@robbiewilliams) 13 de diciembre de 2016

"Mi abuela es una gran fan. Es la tercera vez que lo había visto en directo y aún reacciona de esa manera", dijo.

Por su parte, Williams compartió un mensaje en las redes sociales sobre la abuela.

"Benidiciones a Tony Wright y su preciosa abuela Pat. Feliz Navidad, chicos", escribió el cantante.

cmd