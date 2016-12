Efemérides: Cuando a Elvis Presley le tocó marchar

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 20 de diciembre nacieron las actrices Irene Dunne y Jenny Agutter, el tenor Nicolás Urcelay, el cineasta George Roy Hill, el ilusionista Uri Geller y los músicos Peter Criss (Kiss), Alan Parsons y Chris Robinson (Black Crowes); murieron el cantante Bobby Darin y el actor Tony Van Bridge, así como la actriz y cantante Brittany Murphy, y Elvis Presley recibe en 1957 la notificación para incorporarse a la armada de su país y se enlistará para viajar al año siguiente a Alemania, donde conocerá a su futura esposa Priscilla Ann Beaulieu Wagner.

1898.- Nace la actriz estadunidense Irene Dunne, ganadora de cinco premios Oscar y considerada una de las más grandes y versátiles estrellas de Hollywood en los 30 y 40. En su filmografía destacan títulos como "Cimarrón", "Roberta" y "Sublime obsesión". Tras su retiro se dedica a causas humanitarias y colabora con Naciones Unidas. Muere el 4 de septiembre de 1990 en Los Ángeles, California.

1919.- Nace en Mérida, Yucatán, el tenor mexicano Nicolás Urcelay, famoso por su interpretación del tema "Júrame". Inicia su carrera en la estación de radio XEW, en la que trabaja hasta su deceso; además canta en teatro, cine y televisión. Muere el 1 de julio de 1959 durante una gira artística.

1921.- Nace en Minnesota el cineasta estadunidense George Roy Hill, artífice de filmes como "El golpe", "Dos hombres y un destino", "Millie una chica moderna", "Hawaii", "El carnaval de las águilas" y "El castañazo". Profesor de interpretación en la Universidad de Yale. Muere el 27 de diciembre de 2002 en Nueva York.

1925.- Nace en Argentina la actriz María Rosa Gallo, quien actúa en teatro, televisión y en filmes como "La rosa azul", "Juegos diabólicos", "La casa de las siete tumbas", "Después del silencio", "Albergue de mujeres" y "10 segundos". Muere en Buenos Aires el 7 de diciembre de 2004.

1930.- Nace el productor, locutor y conductor argentino Nicolás "Pipo" Mancera, pionero de la televisión en su país; adquiere fama por el programa "Sábados circulares", que se vuelve un hito de la pantalla chica en esa nación, por el que pasan los mejores músicos latinos. Muere el 29 de agosto de 2011.

1935.- Nace el productor y realizador rumano Valerio Lazarov, apodado “míster Zoom”, quien desarrolla su carrera en España con programas como "El irreal Madrid", "La última moda", "Oska show", "Radiografía de un festival" y las series "Especial pop", "Burbujas" y "Pasaporte a Dublín". Muere el 11 de agosto de 2009.

1938.- El rusoestadunidense Vladimir Kosma Zworykin, considerado uno de los padres de la televisión moderna, presenta un sistema de televisión que llama iconoscopio. También idea un sistema de televisión a color y participa en el grupo que, en 1939, desarrolló el microscopio electrónico. Reconocido por su contribución a la ciencia, la ingeniería, la televisión y la aplicación de la ingeniería a la Medicina.

1945.- Nace el músico estadunidense Peter George John Criscuola, conocido como Peter Criss, " Catman", baterista y fundador del grupo Kiss, en la que influye notoriamente sobre su imagen teatral. Vence el cáncer de mama, hace una carrera en solitario. Actúa en la serie de televisión “Oz”, abre su sello discográfico, “Catapult” y escribe su autobiografía “Peter Criss, Makeup to Breakup”.

1946.- Nace el ilusionista israelí Uri Geller, quien se presenta como telépata al hacer funcionar relojes descompuestos, doblar o rompee objetos de metal. Escribe libros como “Curar con la mente” o “Mi fantástica vida”.

1947.- Nace en Verona la cantante italiana Gigliola Cinquetti, quien a los 16 años gana el Festival de San Remo con el tema "No tengo la edad (para amarte)", con el que más tarde triunfa en el Festival de la Canción de Eurovisión, realizado en Copenhague, Dinamarca. Trabaja en telefilmes o como presentadora.

1948.- Nace el británico Alan Parsons, productor, compositor, director e ingeniero de sonido, así como líder de la agrupación Alan Parsons Project, famoso por piezas como "I robot", "Pyramid", "Gaudí", “Sirius” y "On air".

1952.- Nace la actriz británica Jenny Agutter, poseedora de una sugestiva sensualidad que explota en filmes como "La fuga de Logan", "Un hombre lobo americano en Londres" y "Ha llegado el águila". También reconocida por sus papeles en “The Avengers” o “Capitán América, soldado de invierno”.

1955.- Nace en Santiago de Chile el director, productor y guionista Gonzalo Justiniano. Entre las películas que ha realizado están "Hijos de la guerra fría", que gana el Premio Ópera Prima en Biarritz, y "Amnesia", que se adjudica el Galardón del Público en el Festival de Berlín y el de Mejor Película en el de Gramado. También destaca “Caluga o menta” y recientemente, “Cabros de mierda”.

1957.- Nace el cantautor, periodista y escritor británico Billy Bragg, quien salta a la fama con su disco debut "Life's a riot". Es reconocido por su compromiso político y humanitario al crear el colectivo de músicos Red Wedge, con Paul Weller, Junior Giscombe y Jimmy Sommerville; también ha colaborado con bandas como R.E.M.

1957.- El cantante estadunidense Elvis Presley, el llamado "Rey del rock and roll", recibe la notificación para incorporarse a la armada de su país y se enlistará para vaijar al año siguiente a Alemania, donde conocerá a su futura esposa Priscilla Ann Beaulieu Wagner.

1963.- Nace Elena de Borbón y Grecia, infanta de España y duquesa de Lugo, hija de Juan Carlos I y Sofía de Grecia, hermana mayor del rey Felipe VI, es la tercera en la línea de sucesión de la corona española. Trabaja en proyectos sociales y culturales.

1966.- Nace el músico estadunidense Chris Robinson, integrante de la banda Black Crowes, la cual vende durante su carrera más de 15 millones de discos. Ahora está al frente de la banda “The Chris Robinson Brotherhood”, que en 2014 lanza el álbum “Phosphorescent Harvest” y en 2016, el EP “If you lived here, you would be home by now”.

1967.- Muere en Buenos Aires el poeta, autor teatral, ensayista, abogado y profesor argentino Arturo Capdevila, quien escribe obras como "Córdoba del recuerdo", "Jardines solos", "Babel y el castellano" y "La sulamita". Nace el 14 de marzo de 1889 en Córdoba.

1973.- Nace la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel. Ha desfilado en las principales pasarelas del mundo para grandes diseñadores y es la presentadora en la tercera y la cuarta temporadas del programa de televisión “México's next top model”.

1973.- Muere durante una operación a corazón abierto Bobby Darin, cuyo verdadero nombre es Walden Robert Cassotto. Uno de los más importantes intérpretes de grandes bandas e ídolo adolescentes del rock and roll durante los años 50. Graba más de 150 canciones de swing, jazz y country, participa en 13 películas y es nominado a un Oscar como mejor actor de reparto por “Captain Newman MD”. Nace el 14 de mayo de 1936 en Nueva York.

1975.- Nace en Buenos Aires el actor argentino Nicolás Pauls. Trabaja en películas como "Hermanas", "Dolores de casadas", "La sombra de Jennifer", "Los esclavos felices", "Pasión", "Nueces de amor" y "Fuga de cerebros".

1982.- El compositor Joaquín Rodrigo, quien representa un homenaje a las distintas culturas de España, y su compatriota el artista Nicanor Zabaleta, obtienen los premios nacionales de música.

1983.- Nace el actor, productor y guinista estadunidense Jonah Hill. Destaca en filmes como “Extrañas coincidencias”, “El lobo de Wall Street”, “Virgen a los 40”, “Moneyboll” y “Juego de armas”.

1983.- Nace el cantante mexicano Adrián Varela. Fue concursante del "reality" "La academia". Ha participado como actor en los diversos programas unitarios de Tv Azteca, como "La vida es una canción", "Lo que callamos las mujeres" y "A cada quien su santo".

1984.- Nace la actriz mexicana Ilean Almaguer. Conocida por actuar en "Atrévete a soñar", en la que dio vida a "Catalina Novoa", y en "Un refugio para el amor", en la que interpretó a "Hannah Torreslanda".

1987.- Nace la actriz, presentadora, activista y modelo colombiana Taliana Vargas. Fue elegida Señorita Colombia 2007-2008 y Virreina Universal de la Belleza en Miss Universo 2008. Crea y preside la fundación Casa de árbol y es embajadora de buena voluntad de ONU Hábitat.

1995.- El Palacio de Buckingham, en Reino Unido, anuncia que la reina Isabel II envió una carta al príncipe Carlos y a la princesa Diana en la que les señala que “es deseable un rápido divorcio”; él acepta y ella acepta ese proceso en febrero de 1996.

2002.- La policía de Brasil entrega a la cantante Gloria Trevi a los agentes mexicanos que la acompañarán en su viaje a México, el cual es cancelado de último minuto por razones de seguridad, tras detectarse la masiva presencia de periodistas en el avión.

2003.- Seguidores del cantante estadunidense Michael Jackson le brindan su apoyo en una fiesta en su rancho Neverland, tras las acusaciones de conducta lasciva contra un menor de edad.

2004.- Muere el actor británico Tony Van Bridge. Comienza su carrera siendo un niño, es reconocido por su labor en las series de televisión “Shepherd's flock”, “Judge”, "Chasing rainbows" y "The prodigious Mr. Hickey", así como por las películas "Riel", "Back to Beulah", "Hunter" y "Henry V". Nace el 28 de mayo de 1917.

2005.- Encuentran muerto al actor y compositor mexicano José Roberto Hill en su departamento en el Distrito Federal; el papá de Maya y María Karunna, ex integrantes del grupo Caló, es asesinado. Trabaja en los filmes “Cristo 70” y “Ha entrado una mujer”, así como en varias telenovelas. Nace el 13 de enero de 1945.

2007.- Muere la cantante estadunidense Lydia Mendoza, conocida como "La alondra de la frontera". En 1982, recibe el National Heritage Fellowship que premia a artistas de música folk de Estados Unidos. En 1999 es galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y en 2003, con la Medalla de Texas de las Artes del Texas Cultural Trust. Nace el 21 de mayo de 1916 en Houston, Texas.

2008.- Muere el director estadunidense Robert Mulligan. Adscrito al movimiento del Nuevo Cine Estadunidense y más concretamente a la llamada "generación de la televisión", con Stanley Kramer y Robert Altman, entre otros. Entre otros filmes dirige “Cómo matar a un ruiseñor”, “Verano del 42” y “El otro”, así como varios programas de televisión. Nace el 23 de agosto de 1925.

2009.- Muere la actriz y cantante estadunidense Brittany Murphy. Protagoniza películas como "Clueless", "Just married", "Girl", "Inocencia interrumpida", "Spun", "8 Mile", "Uptown girls", "Sin city". Su último filme "Abandoned", fue comercializada directamente para video. Nace el 10 de noviembre de 1977.

2009.- Muere el actor español Tedy Villalba. Fue un productor de cine español. Está dentro de una saga familiar de pintores y decoradores cinematográficos. Nace en 1935.

2011.- Muere el director de cine indio Tushar Ranganath. Hizo su debut en el Séptimo Arte con "Gulama". Nace el 31 de marzo de 1974.

2011.- Muere el director de cine japonés Yoshimitsu Morita. En 1983, fue aclamado por su película "Kazoku Gemu" como la Mejor Película del año por los críticos japoneses. También le hizo ganar el Sindicato de Directores de Japón. Nace el 25 de enero de 1950. 2012.- La actriz Angelina Jolie anuncia que dirigirá la película "Unbroken", en la cual contará la historia real del atleta Louis Zamperini.

2013.- La cantante británica Adele recibe la medalla que la acredita como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) de manos del príncipe Carlos de Inglaterra, en un acto celebrado en el palacio de Buckingham.

2014.- Muere el actor colombiano Alberto Valdiri, quien fue actor de television en su país natal en novelas como "Yo soy Betty la fea", "Azúcar", "Doctor Mata", "La playita", "Francisco el matemático", entre otras. Nace el 14 de agosto de 1959.

2015.- Muere la actriz estadounidense Patricia Elliott, famosa por su papel de “Renee Divine” en la telenovela estadounidense “One life to live”, en la cual fue parte del elenco durante 23 años. Nace en julio de 1938.

