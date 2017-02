La Dïéresis; peces muertos dan vida a libro

CIUDAD DE MÉXICO.

Anaïs Abreu D’Argence dio vida a un libro artesanal a partir de peces muertos. Los 15 ejemplares únicos de Gyotaku. Selección de poesía tradicional japonesa fueron elaborados con esa técnica ancestral inventada por los pescadores nipones e incluyen 15 haikús que recrean el mar y sus habitantes.

Trabajar con el cadáver de peces fue un proceso muy intenso. El olor era una cosa brutal. Me provocó náuseas y por momentos pensé que lo que estaba haciendo era, por lo menos, asqueroso y absurdo”, confiesa en entrevista.

Sin embargo, la poeta y narradora agrega que, al final del proceso de impresión, quedó fascinada con esta técnica, por eso quiso unirla con otra de sus pasiones: el haikú, un tipo de poesía breve también japonesa.

Explica que Gyotaku –gyo significa pez, y taku frotar– es un método tradicional de impresión que data de mediados de 1800. “Consiste en entintar directamente el pescado y prensarlo contra un papel. Fue usado por pescadores que querían tener un registro de sus mejores presas, pero también se convirtió en una forma de arte”.

Quien se autodefine como una artesana del libro detalla que la idea de los pescadores era ofrecer su producto sin que éste estuviera expuesto. “Entintaban el pescado, ponían encima el papel y lo frotaban. El pez quedaba impreso y exhibían el papel indicando su peso, así evitaban que el pescado se contaminara. Me pareció maravillosa esta impresión tan rústica y decidí hacer un libro”.

La egresada de la Escuela de Escritores de la Sogem narra que realizó una investigación en busca de haikús de poetas antiguos, escritos entre los años 1600 y 1700, que estuvieran inspirados en el mar, los peces y los pescadores. Y de un universo de 23 poemas seleccionó 15.

Siempre he amado el haikú, no tanto por el equilibrio, la exactitud, la pulcritud y la brevedad que dejan ver, sino por el resto del universo emocional y espiritual que no está escrito”, añade.