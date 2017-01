Música dará la alternativa, afirma Esther Yoo

CIUDAD DE MÉXICO.

Para la violinista y virtuosa Esther Yoo (Estados Unidos, 1994) la música es una de las poca alternativas que nos acompañarán y ayudarán a comprender los tiempos difíciles que se avecinan en todo el mundo.

Considero que se esperan tiempos difíciles en lo que a política se refiere. Y aunque yo he pasado la mayor parte de mi vida en Europa, sé bien que serán tiempos difíciles, no sólo para Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sin embargo, confío en que la música es el lenguaje universal que podrá ayudar a entendernos y comunicamos mejor”.

Así lo dijo ayer a Excélsior la violinista recientemente incluida en su lista de artistas que colaboran con el sello de música clásica Deutsche Grammophon, donde ya grabó el álbum Sibelius & Glazunov Violin Concertos, y quien volverá por segunda ocasión a nuestro país para presentarse los días 9 y 12 de febrero, en el Teatro Degollado de Guadalajara, bajo la dirección artística de Marco Parisotto.

Ésta será la segunda ocasión que visite México, la anterior fue en 2014 con la Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM). Y desde entonces descubrí lo maravilloso que es este país. Es más, hoy puedo decir que amo a México porque es un lugar muy cálido donde se puede interpretar para gente que sabe apreciar mi música”.

Sobre la obra de Shostakóvich, Esther Yoo comentó que se trata del concierto escrito por el compositor soviético “donde nos da una idea de cómo era su personalidad y una aproximación a su creatividad. En particular, es todo un reto para un violinista interpretar ese concierto, un trabajo muy arduo, donde uno puede percibir diferentes emociones a través de sus cuatro movimientos, como la melancolía, el misterio y la oscuridad”, explicó la intérprete que toca un violín Stradivarius Prince Obolensky de 1704.

Al mismo tiempo, esta obra da cuenta de cómo era la época en la que vivió el propio Shostakóvich, así como las dificultades que libró durante la revolución Rusa, lo cual muestra claramente en el primer y tercer movimientos, que son bastante impactantes, llenos de oscuridad y misterio. En suma, se trata de una obra maravillosa, donde también hay un gran trabajo por parte de la orquesta y eso hace divertida su interpretación, explicó.

¿Qué es lo más importante para ti en el escenario?, se le inquirió a la intérprete que inició sus estudios a los cuatro años y debutó sólo cuatro años después, para hoy ser considerada una de las figuras jóvenes más sólidas que en junio próximo cumplirá 23 años. “Lo más importante es transmitir lo que significó esa pieza para su compositor, y me gustaría expresar a través de su música una conversación con él y con la orquesta a través de las notas musicales y de solos, donde el intérprete también se da a conocer sobre el escenario, su personalidad, y así transmitir mis emociones al público”.

¿Qué tan importante es el silencio para ti? “El silencio es muy importante, ya que me permite darme cuenta que no sólo la música proviene de los instrumentos, sino también de mi persona; me hace sentir orgullosa de interpretar este instrumento musical, el tono de sus notas, lo que proyecta, aunado a que cada día me divierto un poco más al interpretar este instrumento”.

¿Qué representa para ti formar parte de Deutsche Grammophon? “Es un sello discográfico muy importante para mí, ya que impulsa a jóvenes talentos y a muchos intérpretes famosos que han grabado sus álbumes bajo este sello; me siento muy agradecida por permitirme grabar en este sello”.

¿Cuál será tu próxima grabación con Deutsche Grammophon? “Bueno, esta primavera saldrá mi nuevo álbum, el cual contendrá un concierto de Violín de Tchaikovsky, con la compañía de Vladimir Ashkenazy. Será un disco con piezas cortas para violín y dos solos para ballet”.

Dotada de un estilo expresivo, disruptivo y apacible, y considerada una intérprete virtuosa y brillante, Esther Yoo comentó que cuando toma el violín en sus manos, “surge una conexión natural que puedo sentir, al punto en que el instrumento se transforma en un compañero que le da alegría y satisfacción”.

Esther Yoo ha tocado en la Toronto Symphony, ha colaborado con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, con la Philharmonia Orchestra y Vladimir Ashkenazy, la Royal Liverpool Philharmonic, con Sir Andrew Davis ha participado en numerosos recitales en Nueva York, España y Colombia, y antes de llegar a México, actuará con la Orquesta Filarmónica de Cracovia, en Polonia.