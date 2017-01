La joven pianista Daniela Liebman; pasión hasta los nervios

CIUDAD DE MÉXICO

La pianista Daniela Liebman (Guadalajara, 2002), quien cumplirá 15 años en junio próximo, tiene muchas preguntas. Por ejemplo, descubrir cómo es que la música afecta o incide en el ánimo del público o por qué el silencio de cada escenario en el que se presenta es tan diferente.

Mientras tanto, se concentra en sus próximos recitales en Texas, Florida, Orlando, Guatemala y Colombia, así como en el Festival Ravinia de Highland Park, del 13 de mayo, donde sólo se programan intérpretes consumados y jóvenes promesas con futuro en el mundo de la música.

Vía telefónica desde Guadalajara, Liebman comenta a Excélsior que este festival será una gran oportunidad para mostrar su trabajo. “Se trata de un festival muy importante donde sólo tocan profesionales, y una gran oportunidad para otros más jóvenes, así que me siento súper honrada de ser contratada para tocar en este escenario. Todavía no lo puedo creer. Y por dar un ejemplo, diré que en este festival fue donde Lang Lang –uno de los pianistas que más me gusta– se presentó y se volvió un artista famoso”.

Antes de esto, la joven pianista que debutó en 2012 para convertirse en la solista más joven de México, se presentará el 4 de marzo con la orquesta San Angelo Symphony, en San Angelo, Texas; el 5 de marzo en el Festival de Boca Ratón, de Florida; y el 22 de marzo participará como solista en la ciudad de Guatemala. Después tendrá dos conciertos más: uno el 5 de agosto en Colombia y otro más el 9 de septiembre, acompañado por la Orquesta Orlando Philharmonic, en Orlando Florida.

Respecto a su trabajo en 2016, Liebman comenta que fue un año muy bueno porque tuvo la oportunidad de combinar sus estudios con primeros recitales en países sudamericanos como Argentina, Chile, Perú y Colombia, “donde participé en escenarios muy reconocidos y pude conocer su cultura; además, durante el verano pasado fui a Italia y participé en varios festivales”.

Por ahora, su carrera es un proceso que disfruta no sólo porque puede conocer escenarios de todo el mundo, sino porque ha conseguido desarrollar mucho más su técnica y cada vez ha encontrado un mayor placer al interpretar a compositores como F. Chopin, W. A. Mozart, F. Schubert y J. S. Bach.“Verdaderamente disfruto diferentes cosas de estos compositores. por ejemplo, para mí Mozart es un compositor muy puro, con una música llena de vida, felicidad y elegancia”.

- ¿Qué hay de Bach y Schubert?

Bach es un compositor que siempre ha sido muy especial para mí, no sólo por sus 48 preludios, fugas y tantos conciertos, sino porque fue uno de los primeros que toqué. Honestamente cuando me siento a tocarlo es muy fácil disfrutarlo y perderme en su música en lugar de pensar si debo ir rápido o lento; mientras que Schubert es raro porque nunca sabes lo que va a pasar en su música, y ésa es una de las razones por las que me gusta tanto; mientras que con Chopin me identifico mucho y puedo decir que lo conozco más que a cualquier otro compositor”.

‘LA MÚSICA AFECTA’

Los intérpretes casi siempre afirman que la música es la manera como se comunican con el mundo, Pero Daniela Liebman lo ve como el lugar donde puede expresar sus ideas musicales. “La música siempre ha sido parte de mi vida. Desde los cinco años practico todos los días, así que es parte de mí. Más que nada expreso, no tanto como lo que está en mi mente, sino las ideas musicales que tengo. Y eso es padre porque sin importar si se trata de la misma pieza cada persona tiene una forma de verla, tocarla y escucharla”.

- ¿Cuál es la idea de volver a una misma pieza?

“Es algo muy padre porque me permite compartir mi opinión de cada pieza, de cómo la veo. Mi meta es compartir lo que siento y mostrar qué tan especial es la música para mí. Porque tocar es algo muy personal, así que la pulo, trabajo y luego llevo al escenario donde el público puede entender y disfrutar la música, tal como lo hago… Es algo único que no puedo explicar, pero es padre ver cómo la música afecta a la gente y cómo reacciona a eso”.

- ¿Qué has descubierto en cada escenario?

“Mis maestros dicen que puedo crecer aún más como músico. Yo quisiera llegar a mi mayor potencial y por eso trato de superarme a mí misma todos los días y en cada escenario. Me encanta tocar frente al público, salir al escenario y sentir toda la adrenalina; incluso los nervios me gustan. Te puedo jurar que en cada escenario hasta el aire y la energía son distintos, es como un mundo diferente, donde te sientas, te concentras y te envuelves en la música al punto en que sientes cómo te transportara a otro mundo”.

- ¿Qué es lo más interesante de cada escenario?

“Cada escenario tiene un sonido distinto. Sí, cuando toco la acústica cambia, pero lo más importante es que el silencio también cambia. Cada escenario es único y por eso me gusta ir de uno a otro”

