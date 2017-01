Fabián Casas; lo personal como brújula

CIUDAD DE MÉXICO.

Poesía, novela, cuento, ensayo, teatro. Al escritor argentino Fabián Casas (1965) le encanta saltar de género en género. “Cada que adquiero una habilidad en algo me tengo que ir, no puedo seguir ahí. Me gusta trabajar con cosas que no sé bien qué son, que me generan incertidumbre”.

El considerado una de las plumas más destacadas de la llamada Generación del 90 del país sudamericano, confiesa en entrevista que cuando trabaja “con oficio” no puede avanzar. “Me siento libre cuando estoy escribiendo en un género que desconozco”.

También prefiere abordar en sus textos sólo los temas que le interesan, “no al mundo”, por eso en los últimos años ha apostado sobre todo por el ensayo, un género que le permite hacer eso.

Los últimos tres libros que publiqué han sido de ensayos. Tengo ocho poemarios, un título de cuento y dos novelas, pero el ensayo ocupa un lugar amplio en mi obra. Siempre estoy escribiendo ensayos. Son como una escritura bastante urgente para mí, los escribo y los publico inmediatamente en sitios web”, agrega.

Para el ganador en 2007 del Premio Anna Seghers en Alemania, el ensayo es como un híbrido, “puede ser un poema también o un relato”.

Vino a México a promover el volumen Ensayos bonsái, que se publicó en Argentina en 2007, y que ahora lanza Planeta en tierras aztecas como parte de un proyecto mayor de reedición de su obra.

El guionista del filme Jauja (2014), dirigido por Lisandro Alonso y protagonizado por Viggo Mortensen, que se presentó con éxito de crítica y público en el Festival de Cannes, señala que en Ensayos bonsái ha puesto sus fascinaciones: el cantautor Juan Manuel Serrat, el antropólogo Carlos Castaneda, el Mundial de Futbol, la amistad, el valor o los antidepresivos.

No releo lo que escribo. Siempre pienso en temas nuevos. Los ensayos están atravesados por mis gustos, puedo reflexionar sobre algo cotidiano que pasó o sobre un tema crucial, no tengo un parámetro, agarro de todo”, advierte.

El también periodista y editor de revistas dice que acaba de escribir una obra de teatro, que ya se empezó a ensayar con la idea de montarla este año en Buenos Aires.

Es la historia de un fantasma que le gusta la música de Peter Frampton. Está inspirada en el disco icónico Frampton Comes Alive!, que habla de esa cosa difícil de convivir con los fantasmas”, indica.

Quien en 2011 fue incluido en el programa “Los 25 secretos mejor guardados de América Latina”, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, piensa que “sigo siendo un secreto mejor guardado que ahora está tratando de sacar a la luz Planeta. Ojalá lo logre, sobre todo porque tengo que comprarle ropa a mis hijos”, dice sonriendo.

Asegura que este sello en Argentina acaba de reeditar su libro de relatos Los Lemmings y otros y su novela Ocio, ambas publicadas por Santiago Arcos en 2005 y 2008, respectivamente. Y también se puso en circulación en 2010 su poesía completa bajo el título Horla City y otro, así como sus Ensayos completos, que “muchos críticos han leído como una autobiografía”.

El autor espera que en México se publique su novela más reciente, Titanes del coco, que ya salió en Colombia y Perú, y todos sus libros de ensayo y poesía. “La idea es consolidar la presencia de mi obra en Latinoamérica”.

Casas piensa que este año será difícil en su vida privada. “Ahora estoy en un estado de inestabilidad. Eso de enfrentarte todo el tiempo a la impermanencia, que las cosas se volatilicen, desaparecen de un día para otro. Atravesar el dolor de manera consciente es difícil. Cada día es una lucha para tratar de estar bien espiritualmente. Espero recuperarme, en primer lugar, para seguir mi proceso creativo”.