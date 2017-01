Elīna Garanča; hace un debut portentoso

CIUDAD DE MÉXICO.

El debut de la mezzosoprano Elīna Garanča (Letonia, 1976) en México fue portentoso. Sucedió la noche del miércoles 11 de enero, en la Sala Nezahualcóyotl, donde estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), bajo la conducción del estadunidense Constantine Orbelian, donde atrapó la atención y el entusiasmo de un público que saboreó algunas arias que la han hecho reconocible entre el gusto popular, como: Habanera de Bizet y Mon coeur s’ouvre à ta voix, de Saint Saëns.

A mí me pareció una gala estupenda porque la voz de la Garanča es muy bonita, elegante y puntual, una voz que no peca de exageraciones ni altisonancias, de un lenguaje corporal muy discreto; a mí me parece que es una cantante muy profesional que por suerte hemos podido escuchar”, detalló Celina Gallegos, una de las asistentes a la gala.