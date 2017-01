Rulfo; Homenaje, pese a familia

GUADALAJARA.

A pesar de que la Fundación Juan Rulfo pidió por escrito al gobierno federal que no se celebraran homenajes por el centenario del natalicio del escritor jalisciense, la fiesta sí se realizará durante la semana del 16 de mayo, porque el legado del autor de Pedro Páramo “es universal y el ejemplo de generosidad de Rulfo debe seguirse”.

Nosotros somos respetuosos de la opinión tanto de la familia como de la Fundación, no creo que nos tengamos que confrontar para nada. Tratamos con Juan Carlos Rulfo, una persona muy amable y educada. Su opinión no choca con lo que nosotros tenemos planeado, no creo que esté peleada la cultura con el turismo. Nosotros tenemos el orgullo de poder presumir que somos paisanos de Juan Rulfo, un icono de la literatura no nada más estatal, ni nacional sino internacional. Estos eventos se realizan con el corazón para que se siga haciendo grande la figura de Juan Rulfo”, señaló el presidente municipal de Sayula, Jorge Campos Aguilar.