Mujeres PANK: ¿Eres parte de esa generación de tías consentidoras?

Si hay algo que me he dado cuenta últimamente es que casi todas mis amigas son parte de una nueva generación de mujeres que sí al menos no eres de ellas conoces a muchas: las famosísimas PANK.

Si no sabes a que me refiero déjame contarte más: las PANK son aquellas tías profesional y económicamente exitosas que no tienen hijos, pero consienten a sus sobrinos como si fueran de ellas.

PANK: profesional Aunt No kids

Mi caso más cercano es el de una prima que es monísima: inteligente, divertida y exitosa profesionalmente y que no tiene prisa por formalizar una relación, lo que sí es que es ejemplo perfecto de las PANK: se desvive por los sobrinos, les compra ropa, los lleva de paseo y hasta se lleva de viaje al más grande.

Y no es que las PANK estén frustradas por no tener hijos y canalizan sus deseos de cuidar a un niño en sus sobrinos, sino que más bien ellas han decidido a postergar la maternidad, concentrarse en su desarrollo profesional y fortalecer este lazo de familia.

Basta ver cómo crece esta tendencia: una tercera parte de las mujeres de edad fértil (18-49 años) en México no tienen interés por formar una familia y el 38% de las mujeres PANK en Estados Unidos llegan a invertir hasta 9 mil millones de dólares al año por consentir a sus sobrinos.

Y la tendencia parece que crecerá... Un ejemplo claro es una de mis autoras favoritas Elizabeth Gilbert (autora de Comer, Rezar y amar) quien pertenece a este clan y que habla que el fin de una tía PANK es: “los humanos necesitáramos una gran cantidad de mujeres responsables y compasivas sin hijos, que estén disponibles para apoyar a la comunidad en general de varias maneras... Mi trabajo no es tan sólo malcriar y disfrutar de mi sobrina y de mi sobrino (aunque asumo esa misión al pie de la letra) sino también el de ser una tía a disposición del mundo -una tía embajadora- capaz de brindar una mano, allí donde se necesita ayuda, en cualquier familia".

