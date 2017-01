Afirma haber sido abusada sexualmente por Roberto Tapia

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de varios meses, una joven decidió revelar y denunciar un supuesto abuso sexual por parte del intérprete de música regional mexicana, Roberto Tapia.

La joven y su madre exigen justicia a las autoridades de Baja California, luego que la menor de edad (16 años) lo acusara cuando tenía 14.

De acuerdo a las declaraciones de la joven, la relación entre ella y el cantante se estableció primero a través de las redes sociales cuando ésta apenas tenía 14 años. La menor asegura que justo cuando cumplió 15, él la invitó a una fiesta donde se dio el primer encuentro.

Me subí a su camioneta, salimos de ese lugar, entramos a un estacionamiento de unos departamentos, bajó a los hombres que le estaban cuidando, me empezó a meter mano y me preguntó que si le tenía miedo. No le respondí esa pregunta, porque notó que sí le tenía miedo”, relató la chica, quien ya interpuso una demanda.