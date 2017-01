Tour canino por Sídney: cuando los perros posan para la foto

CIUDAD DE MÉXICO.

Ella tiene el mejor trabajo del mundo: Se dedica a fotografiar perros.

Ruth O'Leary es una de las fotógrafas de perros más solicitadas de Australia (sí, allá existe este trabajo). Comenzó su carrera cuando ayudaba a perros sin hogar, hace unos siete años. Rescatar perros es todavía su prioridad, por lo que invierte un tiempo considerable de su día a día en esta labor.

Una fuerza motriz es mi pasión a la hora de crear recuerdos atemporales de nuestros mejores amigos peludos, que pueden ser atesorados durante mucho tiempo, más aún después de que ellos murieron", dijo O'Leary."Mi primer perro murió muy al inicio de mi carrera y eso destacó la importancia de tener todas las imágenes que me sirvieran como un recordatorio de lo especial que era".

Su proyecto más reciente, Tails of Sydney, es un gran libro de mesa, de edición limitada y a todo color. En el interior encontrarás fotos de perros que viven en Sídney, en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Su objetivo es recaudar el dinero necesario para ayudar a tres grupos de rescate de animales autofinanciados en Sídney. La meta total es juntar $10.000 USD para Fetching Dogs, Arctic Breed Rescue y Sydney Dogs and Cats Home.

Utilizar mis poderes para hacer el bien siempre siempre ha sido muy importante para mí. Tails of Sydney llevó mis habilidades de recaudación de fondos a un nuevo máximo y estoy muy orgullosa de lo que ha conseguido el proyecto. También estoy encantada con que el libro sea considerado una pieza de arte. He sacrificado mucho (¡dormir sobre todo!) para crear Tails of Sydney, pero el resultado final ha hecho que todo valga la pena", dijo O'Leary.