Se disculpa Emiliano Gamero por golpear a caballo; cierra cuentas

CIUDAD DE MÉXICO.

Una vez que se difundió masivamente la manera en la que el rejoneador Emiliano Gamero maltrató a su caballo, lanzo a las redes una disculpa pública.

Tras el incidente, Gamero compartió un video a través de su cuenta de Twitter en el que se disculpa por lo ocurrido y donde se dice arrepentido.

Este video lo hago muy arrepentido, me duele el alma, me duele el haber tomado una actitud tan tonta y reprobable el día de ayer en Durango. No tengo ningún motivo para justificarme y sólo quiero pedirles una disculpa de corazón con el alma en la mano a todos los caballos, a mi caballo al cual lo agredí de una manera injustificable y a toda la afición que sin ustedes yo no sería nadie”, menciona en el material.