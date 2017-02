Entierran proyecto de Chihuahua 80, permanecerá clausurado

CIUDAD DE MÉXICO

En el predio de Chihuahua 80 es inviable la construcción de un edificio de cinco niveles toda vez que el uso de suelo de la zona es de sólo cuatro, además de que en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no se ha ingresado documentación alguna, reconoció su titular, Felipe de Jesús Gutiérrez.

En ese predio, la empresa inmobiliaria Brezo plantea construir un edificio de cinco niveles y hasta un total de 36 departamentos, cundo la normatividad vigente permite cuatro niveles y un máximo de ocho viviendas.

No entiendo la publicidad con unos rendes (imágenes) que no corresponden a lo que normativamente se permite, ni tenemos ningún trámite que hiciera viable ese proyecto. No hay antecedente en la secretaría más que un certificado de uso de suelo”, destacó Gutiérrez.