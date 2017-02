Dialogarán con vendedores desalojados de la Zona Rosa

El jefe delegacional en Cuauhtémoc aseguró que intentará resolver el problema con los comerciantes puesto que no permitirán desdoblamiento de puestos

CIUDAD DE MÉXICO

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que dialogará con los comerciantes de la Zona Rosa que fueron desalojados por las obras de rehabilitación en 15 calles, y presentará una solicitud para someterse a la revocación de mandato.

Entrevistado al término de la inauguración del recién rehabilitado parque “Gorostiza”, en la colonia Morelos, dijo que platicarán con los vendedores para resolver el tema, ya que se dignificarán los espacios y no permitirán desdoblamientos de los puestos.

La rehabilitación se hará en 15 calles de la Zona Rosa.

En el diálogo, añadió, se buscarán soluciones, y en caso de ordenamiento, se revisarán los permisos y en razón de ello, sin afectar a nadie, conciliarán los intereses de todos.

Monreal Ávila recordó que uno de sus compromisos de campaña fue no entregar un permiso más hasta que la vía pública esté reordenada, ya que el censo del Sistema de Comercio en Vía Pública tiene registrados 12 mil puestos metálicos, cuando en realidad son 48 mil.

Subrayó que, con la recuperación de la Zona Rosa, que inició desde el 15 de enero pasado, se incrementará la plusvalía del lugar.

En otro asunto, adelantó que, con la Constitución de la Ciudad de México ya lista, presentará ante el Instituto Electoral local la solicitud de revocación de mandato para la delegación Cuauhtémoc, a fin de que pudiera realizarse en marzo o abril el ejercicio ciudadano.

Así, afirmó, esta delegación será la primera donde se aplicaría la revocación de mandato, para lo cual ha solicitado en dos ocasiones al Instituto Electoral capitalino la instalación de urnas.

Sin embargo, debido a que la figura no existe en la Ley de Participación Ciudadana, los consejeros electorales no pudieron dar trámite a la solicitud del jefe delegacional, no podían violar el principio de legalidad.

Quiero someterme, si la gente quiere que deba de salir antes debo de salir, fue un compromiso”, reiteró.

sarr