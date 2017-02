La unidad es indispensable para afrontar retos: Del Mazo

CIUDAD DE MÉXICO

Alfredo del Mazo Maza, precandidato único de la alianza, PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, a la gubernatura del Estado de México, confirmó que la operación cicatriz funcionó para fortalecer la unidad interna en el Revolucionario Institucional para los comicios de junio próximo.

En entrevista vía telefónica sostuvo que el clima de unidad que se respira fue para construir consensos ante los tiempos actuales de incertidumbre.

El mexiquense destacó que en los momentos que vivimos el factor de la unidad, es un punto clave, para tener seguridad, cuanto más que hubo otros aspirantes con méritos propios, pero que aceptaron la decisión y unánimemente se unieron y apoyaron su elección, con la mejor disposición de colaborar con el diputado con licencia, decisión que cierra cualquier herida que hubiera provocado su nombramiento.

Señaló que “en un entorno, no solo a nivel nacional sino internacional, creo que el valor de la unidad es muy importante destacarlo y eso fue lo que sobró por parte de nuestro partido, del PRI, para que saliéramos en un clima de unidad a lo que viene en el proceso en el Estado de México para este año”.

Alfredo del Mazo recorrió el telón político para dejar claro que la unidad, más allá de ideologías o intereses particulares o de grupo, es indispensable para afrontar los retos y desafíos que plantean las nuevas condiciones del contexto internacional tanto en lo económico como en la protección de los derechos de nuestros connacionales en el exterior.

El precandidato consideró que no resulta redundante hablar de unidad, de la unidad de los mexicanos, desde cualquier trinchera, pues en ella se fincan los valores y principios que tiene México para ser un país independiente, libre y soberano, con libertad y democracia, dentro y fuera de su territorio

Se pronunció por “dar a los mexiquenses: más seguridad que es una de las principales preocupaciones; generar suficientes empleos, oportunidades a los jóvenes de trabajo cuando concluyan sus estudios, dar a las jóvenes posibilidades de trabajo cuando salgan de estudiar; qué bueno que tengan la oportunidad de estudiar y hay que seguir apoyando cada vez más a la educación”, subrayó.

Del Mazo no soslayó la necesidad de continuar el apoyo a la equidad de género, así como la importancia de generar las condiciones idóneas para el autoempleo de las nuevas generaciones.

Aseguró que el hecho de que, primero su abuelo y posteriormente su padre hayan conducido los destinos del Estado de México en el pasado, lejos de pesarle, si bien es una importante responsabilidad, también le confieren ciertas ventajas.

Es una responsabilidad, por un lado, la oportunidad de servir al Estado y de que yo venga de una familia que lo ha hecho con anterioridad me ha permitido que desde niño he entendido muy bien lo que es el servicio público y su importancia; como yo decía hace un momento, estoy hecho para servir a la gente; me he dado esa formación”, acotó.