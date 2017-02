Constitución CDMX, real y plural; no fue tarea sencilla: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que realizar la primera constitución capitalina ‘se antojaba difícil y hasta imposible’, pero la pluralidad presente en los legisladores fue el ingrediente idóneo para redactar una Carta Magna ‘moderna’ e incluyente; ‘reconozco la voluntad política’ de los entes participantes.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Dijo que queda ‘acreditado que en el texto hay causas de la gente’ de a pie ‘más que de un grupo político. La aprobación se llevó por una mayoría calificada. Con la pluralidad del grupo, la tarea no era sencillo, unos lo consideraban imposible, pero reconozco’ la labor de los ‘coordinadores. Ahora hay una tarea legislativa hacia adelante’.

En otros temas, anotó que la junta celebrada entre el presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) busca ‘sumar esfuerzos a favor del país; todos los gobernadores reiteramos esta decisión y sabemos que hay una representación; pero hemos insistido y aportamos ideas de apoyo y desarrollo económico para migrantes’.

Los (mandatarios estatales) manifestación al presidente su opinión frente a la (coyuntura) con Estados Unidos y frente al próximo ‘gasolinazo’. Fue una reunión de cuatro horas. Yo reiteré que no se subiera el combustible para este mes; pedí análisis y el presidente dijo que no podía fijar una última decisión en ese momento”.

Acordó con ‘otros gobernadores que tienen una casa de Gobierno en Estados Unidos, apoyar a los migrantes, así como reforzar acciones. Plantearemos ayuda coordinada a los estados fronterizos, tanto nacionales como estadunidenses, para tender a los ciudadanos que pudieran sufrir una deportación’, o que vieran violados sus derechos humanos.

Le dije al presidente Enrique Peña Nieto que (no es buena idea aumentar una vez más el precio a los combustibles), pues si estamos enfrentando una causa común, una amenaza para México, si se da otro descontrol económico, tendremos dos frentes abiertos que no serían buenos para la nación. Él no se negó, pero dijo que está en el análisis”.