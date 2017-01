Rifado del Día: Adriana Gallardo, un caso exitoso del sueño americano

CIUDAD DE MÉXICO.

En California, Estados Unidos, Adriana’s Insurance es la agencia de seguros para auto líder en el mercado latino. Su fundadora es Adriana Gallardo, una mujer mexicana que durante su juventud dejó su país atrás y como muchos otros, cruzó la frontera ilegalmente persiguiendo el sueño americano.

A los 18 años no tuve más opción que irme a los Estados Unidos con mis papás, con un sueño de lograr algo, de hacer una diferencia en nuestras vidas”, comenta.

Al llegar a Estados Unidos se dio cuenta que la realidad era mucho más dura de lo que esperaba.

Llegué a un país donde yo no hablaba inglés, no tenía papeles, no tenía dinero, trabajé en restaurantes, haciendo hamburguesas, haciendo diferentes cosas”, recuerda.

En aquel momento, Adriana asegura que su mamá fue clave para que ella no se conformara con un trabajo en el restaurante de comida rápida, el cual Adriana consideraba su máximo logro.

Ese impulso fue el que introdujo a Adriana en el mundo de los seguros para autos, pues un día en el que acompañó a su mamá a una agencia de seguros comenzó a trabajar en este ámbito.

Recuerdo mucho que mi madre me dijo “levántate y pide trabajo”, y yo le dije, “¿pero que les voy a decir que sé hacer? Yo no sé hacer nada”, y me contestó, “fíjate bien, tú les vas a decir que sabes desde barrer hasta estar en la gerencia”, relata la ahora empresaria.

Consiguió el empleo y pronto comenzó a vender seguros. Después de trabajar ahí durante un tiempo, su madre la impulsó a abrir su propio negocio, dando inicio a Adriana’s Insurance.

Sin embargo, arrancar la empresa tampoco fue cosa fácil y Adriana se enfrentó con una gran cantidad de retos.

Me inicié en una industria que era dominada por hombres, además yo no conocía más que la parte de vender seguros pero no conocía la parte administrativa, la parte legal. Entonces tuve que agarrar el toro por los cuernos, sentarme a leer y aprender”, afirma.

Sus escasos 18 años también fueron un reto.

La juventud que en ese entonces yo tenía me hacía ver como una chavita, la gente no creía en mí, yo me tenía que vestir para verme más grande”, recuerda.

Pese a todos los obstáculos Adriana supo aprovechar las debilidades de las agencias de seguros de aquel tiempo, dirigirse a la comunidad latina e incluso dar servicios en español.

En el tiempo en el que yo inicié la venta de seguros para los latinos no era nada, no existía porque el sistema no creía en los latinos, los veían como gente que no pagaba, gente con mal record de manejo, entonces yo lo descubrí, lo comencé a explorar y lo creé”, comenta.

Dos décadas después Adriana’s Insurance cuenta con más de 60 oficinas en todo el sur de California y siguen los planes de expandirse a otros estados.

Adriana sabe que su caso de éxito es poco común y desde su posición como empresaria latina busca ayudar a su comunidad.

Allá en Estados Unidos a mí me ha ido muy bien, estoy muy agradecida y creo que es tiempo de regresar todo eso que yo he recibido. Me inspira y me sensibiliza que la gente busca el ‘sueño americano’, yo tuve una persona que creyó en mí, por eso quiero ayudar”, afirma.

Con esto en mente, en 2015 Adriana Gallardo lanzó Despegando Show, un reality en el que la gente le compartía sus sueños y ella los ayudó a cumplirlos, sueños que iban desde comprar una silla de ruedas, una casa, hasta querer abrir un negocio y curarse de cáncer.

Las historias fueron llegando por montones y Adriana se dio cuenta del verdadero obstáculo para que las personas realizaran sus objetivos era una cuestión interna. Por ello, llevó Despegando Show más allá, y fundó Rise Programs,

En Rise Programs reuno a expertos en diferentes áreas de la vida que van a compartir sus experiencias y a compartir herramientas que necesita la gente para poder lograr sus sueños. Descubrir sus talentos y desarrollar su máximo potencial, enfocados directamente a la comunidad latina”, explica.

Actualmente, Rise Programs extendió su ayuda a casos de niños con cáncer.

Apoyamos a la fundación de Junior Foundation que es de comunidades latinas con niños que han sido diagnosticados con cáncer en fase terminal. Es muy triste, pero muy bonito poder darles una sonrisa a ellos y también a sus papás”, comenta.

Además su ayuda de está expandiendo internacionalmente.

Con la fundación estamos ayudando a niños en África en orfanatos, niños de escasos recursos que no van a la escuela siquiera, y tenemos un proyecto de pozo ahí”, señala.

Como no podía faltar, su labor altruista está llegando a México donde apoya a orfanatos diferentes niveles, desde necesidades básicas como la infraestructura del lugar, agua, comida y vestido, ayuda psicológica para los niños y también para sus cuidadores.

Me enorgullece mucho hacerlo en mi país que me vio salir y ahora me ve regresar habiendo cumplido tantas cosas y vengo a compartir”, asegura.

Poco queda de la joven que dejó México hace más de 20 años, la historia de Adriana es el vivo ejemplo del llamado ‘sueño americano’ por el que millones de mexicanos dejan todo.

Mi sueño es que mi historia no sea la excepción, sino la regla”, concluye con firmeza.

Sobre la Era Trump y las empresas latinas en EU

El sueño americano, alcanzar un buen nivel de vida a través del trabajo duro y la perseverancia…. El sueño que ha hecho que más de 42 millones de personas hayan abandonado su país para emigrar a Estados Unidos.

Pero el sueño no es como lo pintan.

La gente llega allá pensando que ya lograron el sueño americano nada más porque cruzaron el charco y no es así, al llegar allá te encuentras con un montón de retos, con un montón de problemas con los que no contabas, está en juego tu cultura, tus valores, tu idioma, no tener papeles, no tener un peso y tener que trabajarle en lo que puedas".

Además de sacrificios, entrega y trabajo constante, adriana asegura que al llegar a Estados Unidos el migrante debe estar dispuesto a entrar a un sistema mucho más estricto del que está acostumbrado.

Ese país protege mucho a los niños, protege mucho a las mujeres, protege mucho a los trabajadores, entonces sí hay mucha oportunidad, pero también castiga y castiga muy fuerte a los que se portan mal.

El triunfo de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos pinta un sistema más severo y el sueño americano se ha visto opacado.

Adriana fue testigo de cómo, tras confirmarse la noticia, muchos latinos comenzaron a hacer las maletas para regresar a su país de origen.

Yo creo que lo que ha creado este señor es un personaje y lo que ha hecho es infundirle miedo a la gente, pero al mismo tiempo es la voz de otros que no se atreven a decir las cosas que él dice, por eso es que ganó"

Adriana afirma que Trump no será el fin de la comunidad latina pues relata que cuando ella llegó a Estados Unidos ya había personas con la misma mentalidad, y son uno de los obstáculos que los inmigrantes tienen que enfrentar.

Aunque asegura su voto tuvo una inclinación feminista en las pasadas elecciones de noviembre, la mexicana reconoce que el triunfo de Trump sí taerá beneficios .

La entrada de Trump repercute en las empresas yo creo que a manera positiva, yo trabajo con mucha gente y puede ver que el sistema apoyaba mucho al flojo y ahora con este miedo que este señor viene a infundir a poner entre la gente más los cambios que va a hacer yo pienso que va a hacer que la gente se ponga firmes, y le echen más ganas y mantengan sus trabajos".

mca