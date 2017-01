Amagan a Uber y exentarían a taxis

CIUDAD DE MÉXICO.

Mientras la Secretaría de Movilidad (Semovi) amagó ayer con crear una regulación para controlar las tarifas de Uber, también busca que transportistas concesionados como taxistas y microbuseros dejen de pagar la revista y el tarjetón a cambio de no subir el pasaje.

Héctor Serrano, titular de la dependencia, afirmó que si Uber sigue elevando sus cobros de manera unilateral no tendrá más remedio que buscar una regulación para controlar las tarifas.

Si Uber mantiene una posición de incremento a su tarifa no tendremos más remedio que buscar una regulación, ya se los dije, y entonces tendrán que romper su esquema de cómo trazan su ruta financiera”, dijo en entrevista tras el banderazo a 100 taxis híbridos.

Serrano reconoció que los usuarios de Uber saben cuánto les van a cobrar antes de abordar, y ellos deciden si usan y pagan el servicio o no.

La mejor forma de demostrar que no estamos de acuerdo con una tarifa teniendo otras opciones, aun con sus deficiencias, pues es no usándolas si no estamos conformes”, dijo.