Esto dice tu horóscopo hoy domingo 29 de enero

CIUDAD DE MÉXICO

No puedes negar que, aunque te consideres un escéptico, de cuando en cuando le echas un ojo a la sección zodiacal.

¿Qué tiene reservado para ti este día según la posición de los astros? ¿Buenas o malas sorpresas? Cuenta la leyenda que los astros lo saben todo.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Tome lo que le pertenece. No ande de puntillas con asuntos que deben ser tratados. Despeje el camino para poder vivir y lograr sus metas. Cause una buena impresión.

Si su cumpleaños es hoy, tendrá un periodo de energía para poner sus planes en acción. La oportunidad está a su alcance, y la posibilidad de participar en algo que siempre ha querido hacer no debe dejarla pasar.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Sea la fuerza que hace suceder las cosas. Su dedicación y determinación sobrepasarán a cualquier competencia u obstáculo que enfrente. Aparte tiempo para alguien especial.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Ponga compasión, amor y romance en lo alto de su lista. Ofrecer guía, una mano de ayuda y aliento lo pondrá en buena posición para negociar las cosas.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Avance lenta y cuidadosamente. Surgirán problemas que pueden arruinar su reputación o costarle emocionalmente. No guíe a alguien, enfóquese en mejorar usted y hacer cambios.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Viva y aprenda. Interactuar con amigos y familiares será informativo. Ponga más énfasis en las relaciones importantes y haga planes que lo reúnan con viejas amistades.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Se alientan los viajes cortos o participar en una actividad física orientada a fortalecer su mente, cuerpo y alma. Mantenerse activo y conectado con la gente con la que le gusta estar lo beneficiará.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Deje que sus emociones salgan a la superficie. A veces es mejor ser directo y dejar que los otros sepan cómo se siente. Escuche las sugerencias de la gente en la que confía.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Planee un día lleno de actividades que lo motiven a usar sus atributos físicos. Acepte un desafío y participe en eventos que abran una cantidad de nuevas oportunidades.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 21 de noviembre)

No se tiente a hacer gastos que no son realistas. Cuente sus centavos y no se engañe por lo que los otros dicen o hacen. Procure estar en buena forma física y cuide su nutrición.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Inicie un cambio. No espere que las cosas lleguen a usted. Participe, haga su parte y dé los pasos que lo alienten a ampliar sus intereses. Confíe en usted y no ceda ante las presiones.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Vaya a un retiro o planee un evento que lo provea de información valiosa y de un diverso rango de perspectivas. Una reunión despertará viejos intereses que le pueden traer beneficios.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Vuelva a evaluar lo que ha estado haciendo profesionalmente y considere alternativas. Involucrarse en una organización lo ayudará a reconocer dónde puede utilizar sus talentos.

