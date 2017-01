CDMX reforzará acciones de combate contra la diabetes

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el problema de salud pública que representa la diabetes en el país, en donde 10 millones de personas padecen la enfermedad, el gobierno de la Ciudad de México reforzará a partir de este miércoles las acciones encaminadas a su combate.

Durante la primera sesión ordinaria del Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de Conducta Alimentaria de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que a través de la campaña “Tenemos la Diabetes en la Mira” se busca acabar con esta enfermedad que anualmente cobra la vida de 100 mil personas en el territorio nacional.

Debemos de cerrar filas en los diferentes gobiernos de los estados, porque no es un tema menor, no va a haber presupuesto de salud que alcance y que nos aguante en ningún gobierno si nosotros no logramos que se frene en todo el país y luego vamos haciendo marcha atrás”, explicó Mancera Espinosa.