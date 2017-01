Historia y tradiciones al alcance de tus oídos… y a la mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.

Audífonos y un reproductor digital se suman a las herramientas del turista, nacional y extranjero, para conocer la historia, tradiciones y los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.

“Las ciudades bonitas se caminan”. Esta premisa dio pie a desarrollar el proyecto Audioguías a la Mexicana, una nueva forma de recorrer distintos lugares de la capital sin prisa, a propio ritmo, llenándonos de información verídica y útil sobre el sitio que se visite.

Javier Chincoya Teutli, consultor turístico, presidente de la Asociación Mexicana de Trabajos y Oficios Vinculados al Turismo, inició con esta idea que, reconoce, no es innovadora, pero que sacó a la calle para que las personas puedan empaparse de información al llegar a un sitio de interés, con la intención de potenciar el turismo cultural.

Los turistas de otros países quedaron maravillados con la cultura de México, según un estudio realizado por mencionada asociación, pero coincidieron en que no había suficiente información sobre los sitios a los que fueron.

Detectamos este problema y averiguamos cómo les gusta a las personas conocer los lugares y la mayoría dijo que las ciudades bonitas se caminan, porque caminando vas a tener la posibilidad de encontrar muchas otras cosas que luego no lo puedes ver cuando haces recorridos en autobuses o tranvías, que también son muy válidos, pero los verdaderos secretos y el contacto con la gente local se hace a pie”, dijo Chincoya Teutli.

‘A Tour Paso’, es el slogan de este proyecto que hace referencia al propio paso con el que el visitante puede recorrer los lugares acompañado de la explicación contenida en un reproductor digital. Con la ayuda de un mapa, donde se enumeran los puntos a visitar, se elige la pista deseada para escuchar la descripción y las instrucciones para llevar a cabo el recorrido, las cuales fueron grabadas en cuatro idiomas: alemán, francés, inglés y español.

Nos hemos apoyado en la tecnología para hacer parte a la ciudad de una tendencia mundial de hacerla una ciudad inteligente, conectada, para que el visitante todo lo que necesite saber sobre el lugar”, dijo. “No podemos estar alejados de las tendencias y estas van hacia la tecnología, hacia experiencias virtuales, en realidad aumentada, en experiencias 360 grados, en dispositivos digitales, en sitios web y necesitamos estar muy a la vanguardia con eso”.

¿Por qué un reproductor y no una aplicación?

Decidimos no hacerlo en una ‘App’ porque el usuario necesita tener un Smartphone, un mínimo de conocimientos tecnológicos, registrarte, pagar o abrir una cuenta en tiendas virtuales, necesitas internet y nadie se va acabar sus megas dando una vueltecita; supongamos que está quien tiene un plan ilimitado de datos, pero cuando tu viajas cuidas que no se te acabe la pila. El punto es que son requerimientos que no tienen tan a la mano las grandes masas. Si vas a un Pueblo Mágico tal vez no hay zonas Wi-Fi, o hay pero no siempre funcionan o no en todos los celulares. Quisimos que fuera práctico. Esa fue la principal razón de meterlo en este tipo de dispositivos.

A La Mexicana…

Decidimos ponerle así porque desafortunadamente hay personas que ven consideran que las cosas hechas aquí son de mala calidad, pero nosotros queremos demostrar que se pueden hacer bien, con calidad y con calidez.

¿En qué lugares encontramos las audioguías?

Tenemos varios circuitos. Uno es el que llamamos El pequeño Vaticano, que es en el Centro de Tlalpan. Le pusimos así por la cantidad de parroquias y conventos que hay aquí, además de la Universidad Pontifica de México.

Tenemos dos en el centro de Coyoacán: uno que va hacia La Conchita y otro rumbo a Santa Catarina.

En el centro tenemos siete circuitos: Alameda Central, Calle Francisco I. Madero, Ciudad de los Palacios, Zócalo, Artes y Oficios en la calle de Moneda, Casas Señoriales, que inicia en Pino Suárez, y Serenatas Mexicanas, en Garibaldi.

De inicio estamos en la Ciudad de México, esto con el permiso de las autoridades, pero la idea es también llegar a varios puntos del interior de la república, a pueblos mágicos y sitios de interés.

TURISTA EN TU PROPIA CIUDAD

Romper con la cotidianidad es otro de los objetivos de este proyecto. Los habitantes de la Ciudad de México podrán conocer más sobre lugares que, aunque estén en su localidad, lugar de residencia, de trabajo o en su camino habitual, poca información a fondo se tiene sobre ellos.

Conocer más sobre el lugar de origen, según Javier Chincoya, ayudará a entender nuestras tradiciones, cultura, folklore, gastronomía para compartirlas y provocar que venga más gente a visitar la entidad.

Para rentar el equipo se requiere dejar una identificación oficial y pagar 60 pesos. El tiempo que se tiene para hacer el recorrido es de máximo hora y media

MODALIDADES

Las audioguías, que tienen el sustento de historiadores, etnógrafos, antropólogos, escritores, narradores, cuentacuentos y locutores, están pensadas para que las disfrute toda la familia, por ello existe la modalidad para niños, que consiste en la narración de un cuentacuentos que va platicando la historia de los diferentes circuitos. “Pensamos en la convivencia, por eso quisimos hacerle atractivo el recorrido a los niños, para que se interese, no se aburran y la visita la haga toda la familia.

Además de estar en cuatro idiomas, pueden ser en modalidad de videoguías, en lenguaje de señas para personas con debilidad auditiva. “Esto se hace en un turismo incluyente, lo hacemos todos, para todos”, declaró el consultor turístico, quien afirmó que ya se trabaja en el desarrollo de las guías en sistema braille para débiles visuales.

HAY QUE APOSTARLE AL TURISMO CULTURAL

“El país lo que regularmente va a vender es sol y playa, ahí somos muy fuertes, pero en turismo cultural somos una potencia. Vamos a cualquier estado, levantas una piedra y te sale una joya de patrimonio tangible e intangible en este aspecto”, señala el creador de las Audioguías A La Mexicana.

¿Cuál es el patrimonio más fuerte en México?

Nuestro patrimonio más fuerte, en el que somos verdaderamente espectaculares, es en la gente. El pueblo mexicano es muy hospitalario, súper cálido, amigable, apapachador, generoso y eso le encanta a todo el mundo. Cuando se van de México lo que van a referir es principalmente la gente

Hay que consentir al turista…

Sobre todo no abusar de ellos. Podemos vivir del turismo, pero no podemos explotar al turista.

¿La clave está para México está en el turismo?

México tiene la llave de un desarrollo económico importantísimo como lo hemos estado viendo en los últimos años. Sí, hay que apostarle al turismo muy fuerte, pero de esta manera, siendo competitivos, profesionales y con productos de muy alta calidad para que la gente quiera venir. De qué nos sirve tener el lugar más hermoso, si no tenemos la infraestructura. La gente paga siempre y cuando tú le des lo que la gente quiere.

¿Qué le va a dejar a las personas el uso de las audioguías?

Desafortunadamente estamos en un país de ‘gorditos’. Además de hacer actividad física van a tener mucho conocimiento. Van a querer el circuito para saber más, eso le va a ganar al cansancio. Te va a dejar satisfecho por conocer más de cultura y sobre todo te va a enamorar de la Ciudad de México, tan caótica, de la que siempre nos quejamos, pero no la disfrutamos. Eso es lo que queremos, que se enamoren.

Esto es, como el slogan lo dice, ‘A Tour Paso’. Vas a tu ritmo, a tu tiempo. Esto es muy ligerito, muy tranquilo y te deja un rico sabor de boca.

fdr