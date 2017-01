Van seis del PAN por Edomex, 'se elegirá al más competitivo': Anaya

ESTADO DE MÉXICO

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que se postulará al candidato más competitivo para la gubernatura del Estado de México, tras afirmar que hay seis perfiles contemplados; sin embargo, aclaró, la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, es la mejor posicionada y en caso de postularse ganaría las elecciones.

En conferencia de prensa, tras su reunión con los diputados del PAN dijo que siempre supo que la alianza con el PRD en el Estado de México era difícil, y aseguró que no se concretó porque no hubo un candidato común.

Ahora, añadió, el PAN tiene posibilidades de ganar la gubernatura del Estado de México y hay seis perfiles.

Tenemos aspirantes todos muy valiosos, está el caso de los dos ex presidentes municipales de la capital del estado de México, ex Alcaldes de Toluca: Juan Carlos Núñez Armas y Juan Rodolfo Sánchez; el ex Alcalde de Naucalpan, que ya fue nuestro candidato a Gobernador, José Luis Duran; el caso del Diputado federal Ulises Ramírez; el caso de la Senadora Laura Rojas; y por supuesto el caso de Josefina Vázquez Mota, que es sumamente competitiva, que tiene una presencia muy importante entre la opinión publica en todo el país”, declaró.