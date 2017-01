México debe mostrar dignidad ante Estados Unidos: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.

México no debe mostrar sumisión ante el gobierno de Estados Unidos y pese a las adversidades se tiene que mantener la frente en alto, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El mandatario capitalino aseguró que nuestro país no se ha caracterizado por ser sumiso, sino que ha demostrado tener dignidad.

México no es un país sumiso, no nos hemos caracterizado por eso, lo que se requiera hacer lo vamos a hacer por defender lo más importante. Quizá no tengamos dólares pero tenemos dignidad. México tiene dignidad y tiene que demostrar que tiene dignidad. No debemos de ir a negociar con las manos atrás ni con la cabeza abajo, con la cabeza alta y lo que salga y donde tope, tope donde tope vamos con el pueblo de México desde aquí desde la Ciudad.