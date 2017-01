Rifado del día: Irma 'Torbellino', campeona de box y Policía Federal

CIUDAD DE MÉXICO

Sus pasos resuenan al entrar al gimnasio de la Policía Federal. Deja su maleta y comienza el vendaje que protege sus manos y muñecas de los golpes que durante dos horas dará a las manoplas, costal, peras y sparling.

Con el ánimo siempre en alto, Irma Torbellino García vive sus dos profesiones con mucho empeño: es Campeona Mundial de boxeo y Policía Federal.

Irma llegó al mundo del box de manera fortuita. Ya activa en la Policía Federal se desempeñaba como escolta y fiel a la idea de que un policía debe estar en óptimas condiciones físicas, se metió a un gimnasio de boxeo que era el único que tenía horarios abiertos. Asegura que bien podría haber sido una escuela de ballet u otra disciplina, pues lo único que ella quería era desestresarse.

Una vez dentro se comenzó a enamorar del box. Al ver aptitudes en ella, sus entrenadores la invitaron a participar en una pelea.

Sin querer yo ser profesional, me invitaron a hacer una pelea amateur, ahí noqueé a los cuarenta segundos y dije ‘creo que esto es lo mío’”, recuerda entre risas.

Al quedar claro que Irma había nacido para el box, inició una carrera que despegó como muy pocas otras. Su debut profesional lo hizo en el 2010 y ese mismo año obtuvo su primer

Campeonato Internacional en Peso Pluma.

En mi debut me convierto en campeona mundial, algo que de verdad a mí se me hizo muy prematuro, sin embargo, asumí la responsabilidad de decir "soy campeona y tengo que darle el ancho a mi cinturón, fue ahí cuando empecé a tomar este hermoso deporte más en serio”, señaló.

Los éxitos siguieron llegando y en poco tiempo obtuvo dos campeonatos más. En 2013 adquirió el Campeonato Mundial contra la Rosita Rivas, quien ya había sido campeona. Irma señala con orgullo que el pasado 5 de enero cumplió un año más con ese cinturón.

Su última coronación fue el Campeonato Internacional Gallo del CMB, sin embargo, este título se le fue de las manos tras una reñida pelea con Mariana La Barbie Juárez el pasado diciembre, en el que la decisión dividida de los jueces le dio el triunfo a La Barbie luego de un enfrentamiento cerrado con puntuaciones de 96-93, 95-95, 95-94 y 94-95.

La Torbellino busca la revancha, pero asegura que, si La Barbie se la niega, ella ya tiene puesta la mira en el Campeonato Mundial Absoluto.

Por ello entrena todos los días, se levanta muy temprano y sale a correr, se va a la sierra o al Nevado de Toluca.

Su vida como boxeadora no la ha separado de la Policía Federal. Actualmente es suboficial y está en el área de fomento deportivo dentro de la institución para sus compañeros policías, incluso entrena a los que participan en la 3ra edición del Torneo de Boxeo Amateur de Instituciones de Seguridad "José Sulaimán Chagón", que se lleva a cabo desde el 23 al 27 de enero en las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal Base Iztapalapa. Compiten integrantes de las Secretarías de Seguridad de los estados, SEDENA, SEMAR, PGR y Policía Federal

Además, dentro de la institución, Irma realiza labores de proximidad social.

Gracias a que es boxeadora, en estas actividades de vinculación, Irma García afirma que se rompe el hielo de que es una autoridad policiaca y tanto niños, jóvenes y adultos se acercan a ella abiertos a convivir.

Para la Torbellino ser policía y ser boxeadora son profesiones que no están alejadas.

Tantos logros tienen su sacrificio, sus dos profesiones la absorben de su vida personal, pero para la Torbellino, el esfuerzo vale la pena.

Soy de la idea que cuando algo te gusta lo haces y lo haces con ese deseo, no se podría decir al cien por ciento que es un sacrificio, pero sí dejas a la familia, dejas amigos, dejas tu vida personal porque te clavas a los entrenamientos y en mi labor actual que soy policía en activo, entonces tengo que estar jugando con estas dos facetas mi vida personal”, señala.

La recompensa viene en el ring y en el contacto con la gente.

Es una adrenalina que no puedo explicarte, llevar arriba a toda una institución, el apoyo de todos mis mandos y compañeros. Me inspira ver a los niños, que se acerquen y te digan “quiero ser como tú”, es una motivación tremenda pero también es una gran responsabilidad que me hace sacar la casta”, asegura.