Cierre por película de Cuarón en la México-Tacuba causa molestia

CIUDAD DE MÉXICO

El cierre de un tramo en la Calzada México-Tacuba, en la delegación Miguel Hidalgo, ha causado molestias a usuarios de transporte público, automovilistas y transeúntes. El corte se ejecuta desde el Circuito Interior hasta la calle Maestro Rural, es decir, unas cuatro cuadras.

La filmación de una película dirigida por Alfonso Cuarón provocó el desvío de la circulación por calles secundarias de las colonias Anáhuac, Un Hogar para Nosotros, Santo Tomás y Agricultura, se observó en recorridos.

Además, también provocó el cierre de uno de los tres accesos a la estación Normal de la Línea 2 del Metro.

Calles secundarias de colonias como Agricultura y Santo Tomás como Avenida de los Maestros, Lauro Aguirre, Daniel Delgadillo y Amado Nervo son de las más afectadas pues se vieron saturadas de unidades de transporte público y vehículos particulares que buscaron la forma de evadir el corte vehicular.

Los usuarios de transporte público se han visto confundidos pues las bases que se ubican en las inmediaciones del Metro Normal han sido reubicadas temporalmente.

Tengo que estar caminando de por sí me duele la pierna y aquí nos atajaron y ya tenemos que preguntar en dónde salen par la casa, o sea nos desubicaron, venimos de Vallejo y el micro pasa por la México-Tacuba y ahora nos tuvieron que desviar y no teníamos ni idea de que estaba esto de la película y nos baja en otro lugar entonces sí es mucha molestia”, dijo la señora Maricruz Sánchez, usuario de transporte público.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que toman clases en las escuelas ubicadas en el Casco de Santo Tomás también han sido afectadas puesto que han sufrido retardos en su hora de llegada.

Consideraron que no estuvo bien planeado el cierre pues ocurrió justo en lunes cuando se reinician clases y labores.

A mí por ejemplo me hizo retrasarme en la mañana para ir hacer mis deberes en la escuela, como una hora porque cerraron las calles, yo creo que debieron planearlo mejor porque en lunes y con el caos que se hace normalmente y luego la filmación pues está horrible”, consideró Diana García, una estudiante.

En los recorridos se constató que los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo tuvieron problemas para ubicar los accesos de la estación Normal pues no hubo suficientes señalamientos.

La filmación de la escena que recrea el “Halconazo” atrajo a muchos curiosos que contribuyeron al caos. Pero también hubo quien consideró que, a pesar de que hubo avisos desde la semana pasada, la grabación de una película no era suficiente motivo para cerrar una arteria principal de la Ciudad de México, en día hábil y durante dos días.

La semana pasada estuvieron repartiendo volantes de que no iba a llegar hasta la terminal, por lo menos avisaron para tener un poquito más de consideración en el tiempo, pero realmente el motivo no me parece correcto que cierren vialidades puesto que es muy importante que la gente circule para su trabajo y para necesidades y por una filmación es un poco molesto”, consideró Laura Montaño, una transeúnte.