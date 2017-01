Bomberos de la CDMX, los mejores de América Latina: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO

Bomberos de la Ciudad de México recibieron vehículos, equipo y materiales para ejecutar su labor.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó la entrega que constó de 16 camiones bomba con capacidad de 20 mil litros, cuatro vehículos escalada, retroexcavadoras, camionetas pick up, entre otros.

El equipamiento tuvo una inversión de unos 400 millones de pesos, más la donación de dos vehículos de más 30 millones cada uno de parte de la Fundación Bancomer.

En agradecimiento, los cerca de mil bomberos que acudieron al Zócalo capitalino, liderados por su representante sindical Ismael Figueroa, vitorearon y llamaron Presidente a Mancera.

De inmediato los vulcanos corearon ¡Presidente, Presidente! y ¡Se ve se siente Mancera Presidente!

El Jefe de Gobierno respondió calificando a los bomberos como los mejores de América Latina, ofreció seguir equipándolos y hasta incrementar las plazas laborales.

Figueroa regaló una vestimenta de bombero a Mancera y le solicitó la renovación de 20 camionetas pick up y 200 cámaras térmicas.

“Son y lo reitero tal cual como lo dijo Ismael el mejor cuerpo de bomberos del mundo, por todas las condiciones, las condiciones que han prestado el servicio, en que lo prestan y ahora como lo van a prestar, siempre al cien por ciento equipados, vamos hacer todas las adecuaciones que se tengan que hacer, normativa, legales, todas las que se requieran, para qué, para que no sea cuestión solamente de un jefe de gobierno o jefa de gobierno voltea a ver a su cuerpo de bomberos o no, sino que sea obligatorio, que sea obligatorio que los tengamos pues su equipo actualizado, que sea obligatorio que los tengamos siempre en el número uno de su seguridad también.

“Dentro del esfuerzo y dentro de las medidas que anunciamos de austeridad para la Ciudad de México el cuerpo de bomberos va a tener un incremento de su plaza, ya lo estamos viendo con la Oficialía Mayor, tal cual como nos comprometimos compañeros, próximamente tendremos ese incremento en la plaza para los bomberos, mira no sé cómo le vamos hacer Ismael, no sé cómo le voy hacer Jefe Vulcano, compañeros, compañeras pero vamos por esas 20 pick up que me dices para renovarlas, vamos a trabajar para que las tengan”.