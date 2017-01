Central de Abastos, opción para familias ante incremento de precios

CIUDAD DE MÉXICO.

La cuesta de enero no es nada sencilla, y mucho menos si de la canasta básica se trata; muchos de los mercados de la ciudad han aumentado hasta en un treinta por ciento los precios debido al gasolinazo.

Sin embargo, hay personas, héroes anónimos, que trabajan duro durante las madrugadas para contrarrestar este efecto.

Se trata de la Central de Abasto de la Ciudad de México que realiza esfuerzos para mantener precios del año pasado.

Alejandro Elizalde, vendedor de legumbre dijo que es una cadena, si baja la gasolina baja el transporte.

Carlos García, otro vendedor de la Central de Abasto dijo que tienen que haber precios accesibles para que todos ganen.

Vendedores, proveedores y consumidores aceptan que los precios han aumentado en lo mínimo, manteniéndose como la mejor opción en la Ciudad de México para surtirse al mayoreo.

Patricia Hernández, cliente asidua a la Central de Abasto, comentó que los precios no han variado.

Ahorita no vi tan caras muchas cosas, el contrario que estaban a cierto precio el año pasado y ahora están baratas, hasta ahorita no he visto el incremento".