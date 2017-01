Los pasajeros acusan alza ilegal de tarifas

CIUDAD DE MÉXICO.

Los usuarios de transporte público han detectado que los operadores de microbuses y taxis han comenzado a subir sus tarifas por el alza en los combustibles sin que haya aún aprobación oficial.

Sin embargo, afirmaron que no denuncian porque las autoridades no les hacen caso. En un recorrido, aseguraron a este diario que los choferes están cobrando hasta dos pesos más en el caso de los micros, mientras que los taxistas no usan el taxímetro, piden más dinero de lo que marca o aplican modalidades no autorizadas, como el servicio colectivo.

“Es un descontrol, definitivamente; dónde están las autoridades. En el transporte nos dicen que a partir de mañana sube: ¿cómo, dónde está? Yo escucho noticias diario y no me he enterado que va a subir el pasaje.

“Ahorita, por ejemplo, en la combi de cuatro a seis pesos me cobraron. Qué está pasando, no es posible; entiendo que la gasolina sube, pero muchas veces ponen de pretexto eso, no se vale”, señaló la señora Celia Alvarado.

Los usuarios contaron que han tenido que defenderse de los operadores abusivos.

“De hecho a mí me pasó, pero yo le dije que en ningún momento habían subido nada, entonces (el operador) me tuvo que regresar lo que me estaba quitando”, sostuvo Fernando Hernández, un usuario de unidades de transporte público que ofrecen servicio en el paradero de Ciudad Universitaria.

Taxistas reconocieron que el fenómeno sí se está presentando porque el alza en el precio de los combustibles los ha afectado mucho e indicaron que algunos, principalmente los pirata, alteran el taxímetro para que cobre de más.

“De lo que estoy enterado es que entra (en estos días) de enero la tarifa que pone el gobierno y aquí, pues yo en mi caso, (cobro) lo que marca el taxímetro nada más.

“Hay muchos compañeros que sí los tienen, no sé cómo lo hagan, la verdad, porque los alteran y va marcando más rápido ahora sí que por el kilometraje o la distancia, pero la verdad no sé”, aseguró Víctor Manuel Zanabria, un taxista.

Balfre Viveros, encargado de un sitio, indicó que el incremento al combustible está provocando que las ganancias de los concesionarios se vean muy mermadas, pues si en un viaje utilizan dos litros de gasolina, tan sólo por el combustible invierten 34 pesos y el taxímetro les marca 50 pesos.

“Si me hecho dos litros, el viaje me sale en 34 pesos nada más de la gasolina ¿y sabe cuánto cobro? 48 o 50 pesos máximo, pero eso sí: se admiran porque el taxista les cobra cuatro o cinco pesos más, no hay otra manera de defendernos”, justificó.

Aseguró que algunos usuarios se están solidarizando con el gremio y les dan cuatro o cinco pesos extra por viaje.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) indicaron por separado que aún no tienen denuncias de usuarios al respecto, pero están atentas de que no se presenten ya que no se ha autorizado un alza en las tarifas en el transporte público.

La Semovi tiene a disposición cuentas en redes sociales para denunciar abusos: en Twitter @VigimoviCDMX y en Facebook: vigimoviCDMX. También al teléfono 5209-9913, extensiones 1354, 1355, 1356 y 1357. El Invea tiene el Twitter @denunciainvea o el teléfono del Consejo Ciudadano: 5533-5533. Es necesario proporcionar número de placas de la unidad y ruta.

Sin embargo, los usuarios desestimaron denunciar porque aseveran las autoridades no les hacen caso o no existen en el transporte público los contactos para hacerlo.

“Los taxis no traen número de contacto; las camionetas sí traen, pero una habla y nunca contestan o una nunca se fija en las placas porque no las traen a la vista o el tarjetón tampoco, pero lo peor es que nunca contestan”, dijo Aidé Valladares, otra usuaria.

Dan hasta esta semana

José Antonio Sánchez Escalante, líder de Rutas Unidas, que agremia a más de seis mil concesionarios de 22 rutas de microbuses, sostuvo que sólo esperarán esta semana para que el gobierno capitalino autorice el incremento al pasaje.

Consideró urgente el incremento tarifario para garantizar su operación ya que los concesionarios no pueden costear el alza de los combustibles.

De lo contrario, advirtió, realizarán paros en sus rutas y saldrán a las calles para manifestarse.

“Tenemos planteadas las dos formas: una es hacer los paros de servicio y la otra es irnos a la calle también porque ellos ya salieron como partido, tenemos que salir nosotros también a la calle”, dijo.

Roberto Ramírez, representante de la Coalición de Sitios y Bases, que agremia a casi tres mil taxistas, coincidió en que esperarán esta semana para que la Secretaría de Movilidad se pronuncie respecto al ajuste tarifario.

Si observan que las autoridades siguen dando largas a la decisión, tendrán que salir a la calle a manifestarse, aseguró el dirigente transportista.

Descansarán en jueves

Hoy se anunciarán medidas de austeridad para los Poderes Legislativo y Judicial, adelantó el jefe de Gobierno.

A partir de esta semana, cada jueves mil 500 vehículos oficiales no circularán con el fin de generar ahorros por combustible y reducir emisiones.

Quedan exentos los destinados a la seguridad pública, servicios médicos, de emergencia y procuración de justicia, así como los de servicio a la ciudadanía.

Ayer en la Gaceta Oficial se oficializaron las medidas que la administración local realizará para contribuir a la estabilidad económica y social y que fueron anunciadas la semana pasada por el mandatario capitalino.

Entre éstas están la reducción de 20% en la asignación de combustible a mil 500 vehículos utilizados por mandos superiores e iniciará la conversión de 25 calderas de gas LP y diesel a gas natural en hospitales capitalinos.

Se priorizará la instalación de paneles solares en edificios públicos para generar ahorros en el consumo de energía eléctrica y se disminuirá 18% el gasto en radiocomunicación para mandos medios y superiores.

Ayer, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, adelantó que hoy se anunciarán medidas de austeridad que llevarán a cabo el Poder Judicial y el Legislativo.

Agregó que en breve se darán a conocer las iniciativas que el sector empresarial local pondrá en marcha para apoyar a la ciudadanía.

En otro tema, para evitar que se le califique como una acción “oportunista”, sostuvo que no presentará ningún juicio de amparo ante el precio diferenciado de gasolinas y diesel en la capital.

Mencionó que la estrategia jurídica la encabeza el consejero jurídico, Manuel Granados, por lo que él estará pendiente.

Se quejan de multas

Ada Irma Cruz Davalillo, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), acusó a la Profeco de criminalizar al sector con multas excesivas por supuestos aumentos irregulares, a raíz del alza en los combustibles.

En algunos casos, dijo, “las multas llegan a los 20 mil pesos”. En entrevista para Imagen, aseguró que se trata de una medida desafortunada contra el gremio, quienes “debían llenar una serie de documentos, incluso con datos privados de las empresas, con la consigna de que si no cumplían en 48 horas serán sujetas a multas”.

Sostuvo que las acusaciones son injustificadas y las multas una medida coercitiva, por lo que los comerciantes en pequeño se podrían manifestar “en rebeldía”.