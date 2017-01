Reportan alza tarifaria sin autorización en transporte

CIUDAD DE MÉXICO

Usuarios de transporte público de la Ciudad de México, han notado que los operadores de microbuses y taxis quieren subir la tarifa del pasaje sin autorización y en algunos casos han comenzado a cobrar más.

Aseveran que los choferes han comenzado a cobrar hasta dos pesos más en el caso de los microbuses, mientras que los taxistas han alterado el taxímetro para que cobre más de lo normal en algunos de los trayectos.

Algunos de los usuarios aseguran haberse defendido de los abusos cometidos por algunos operadores del transporte público.

Taxistas reconocen que el fenómeno sí ha comenzado a presentar porque el alza en el precio de los combustibles los ha afectado mucho. Indicaron que algunos, principalmente los piratas, alteran el taxímetro para que cobre de más.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) informaron por separado que hasta el momento no tienen denuncias de usuarios al respecto, pero estarán muy atentos, para que no se presenten abusos pues aún no se ha autorizado un alza en las tarifas del transporte concesionado.

Pusieron, además, a disposición de los usuarios sus cuentas de redes sociales o sus teléfonos para que estos denuncien cualquiera de estas prácticas. Recomendaron proporcionar número de placas de la unidad de transporte público y ruta o ramal, para facilitar a las autoridades la aplicación de la sanción.

