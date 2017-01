Constitución-CDMX, con pendientes a 2 semanas de la fecha prometida

CIUDAD DE MÉXICO.

Legisladores adelantaron que no tendrán el proyecto listo en el lapso esperado; otros, que se concluirá el trabajo a como dé lugar; la Asamblea Constituyente sólo ha aprobado una tercera parte de los 71 artículos que la conformarán: hablan de la Constitución Política de la Ciudad de México, y en dos semanas se cumple la fecha límite para aprobarla.

Opina Imer Benjamín Flores M., del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

El profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México aseveró que ‘no es recomendable acelerar procesos; concluir todo el 31 de enero, considerando el avance actual, responde a un interés mediático y coyuntural para los comicios que se celebrarán en 2017 y en 2018, para gobernadores y presidente, respectivamente; además, agregó:

Esta exigencia calendárica es para promulgarlo el cinco de febrero, en el centenario de la Constitución de 1917. La ceremonia encabezada por el titular del Ejecutivo justo ese día ya no acapararía los reflectores, pues parte se iría con el jefe de Gobierno capitalino y, a casi seis meses de que empiecen campañas presidenciales, lo posicionarían en dicha carrera”.

El especialista dijo que ‘si la Asamblea nos explicara que necesita cuatro meses más para sus labores, no habría problema. Prolongar el proceso tiene un peso mediático porque la promulgación estaría cerca de las elecciones federales de 2018; querer poner punto final lo más pronto posible y concluir el trabajo en apenas 15 días es arriesgadamente precipitado’.

O ‘convocar a un congreso constituyente. La (CDMX) se caracteriza por abanderar causas como matrimonio igualitario o interrupción legal del embarazo: era lógico que su constitución contemplara los temas; pero, debido a su presencia artificialmente robustecida, partidos como el tricolor o Acción Nacional intentan frenar estas propuestas’.

En la integración de la Asamblea Constituyente se aprecia un interés por no dar luz verde a esta agenda de vanguardia, o al menos no con tanta rapidez, y para ello se pusieron frenos y contrapesos. Quizá es sano que haya cierto límite y que no todo pase a la primera”.