Con ritual prehispánico, Isidro Pastor recaba firmas de candidatura independiente

CIUDAD DE MÉXICO

Debido a que inicia el periodo de 60 días para juntar las 330 firmas para lograr su candidatura independiente, Isidro Pastor Medrano acudió a la zona de Teotihuacán para participar de una ceremonia para ‘abrir caminos’.

Con chamanes y danzantes, el ex priista acudió al centro ceremonial prehispánico en busca de firmas para cumplir con los requerimientos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para lograr una candidatura por la gubernatura del estado.

“Yo no me presto a juegos, no me presto a ningún manejo para hacer el caldo gordo a algún partido, estoy pidiendo casi casi desaparezcan los partidos políticos o al menos que les quiten todos los recursos, entonces no puede ser una estrategia”, expresó el ex secretario de Movilidad de la entidad cuando se insinuó que su aspiración de ser candidato es una estrategia del Partido Revolucionario Institucional, al que pertenencia hasta hace algunos días.

Agregó que tanto la entidad como el país están sumidos en un esclavismo, producto del PRI, por lo que ya no forma parte del mismo, a pesar de que muchos lo relacionen con él.

No voy avergonzarme ni me voy a arrepentir de dos conceptos que guiaron mi vida política cuando fue militante de un partido, reforzarse o morir y se está muriendo, el sistema se está muriendo porque no quiso reformarse ese es el rechazo de la gente y otra cosa ciudadanizar la política, no tienes que tener miedo de que entren todos los ciudadanos a participar si las reglas están claras”

Comentó que desde ayer se inició la recabación de firmas, la cual se extenderá hasta marzo. Sin embargo, se manifestó confiado de poder conseguir las firman en menos de los 60 días que les establecieron como plazo.

hay buen ambiente en la gente, lo siento, lo palpo no hay más tarugo del que se hace a sí mismo y de verdad siento un gran respaldo de la gente y vamos adelante”, añadió.

Pretende dividir el territorio en cuatro estados

En su discurso y bajo el argumento de que mientras menos municipios los presupuestos son más cortos, Isidro Pastor, propone dividir la entidad en cuatro estados.

“Hay que dividir la chamba hay que dividir el territorio para que cada quien haga su trabajo”, “somos muchos mexiquenses para ser gobernador por un solo hombre”, enfatizó.

Ante ello propuso, que el estado de México abarcará los municipios desde la Marquesa y Monte las cruces hasta Tlatlaya, Tejuilpco Amatepec Valle de Bravo Jalatlaco Santiago Tianguistenco, Ixtapan de la Sal, Tonatico y por el note Temascalcingo, San José del Rincón, Acambay, Polotitlán hasta Jilotepec

Mientras que el estado de Cuautitlán abarcaría Huixquilucan hasta Zumpango, pasando por Naucalpan, Tlalnepantla, Nicolás Romero, Atizapán, Zaragoza, Tultitlán y Huehuetoca.

El tercero, sería el estado de Chimalhuacán con Ecatepec, Tecámac Coacalco y Texcoco, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides

Por último, sería el estado de Chalco nacería en Nezahualcóyotl pasando por Los Reyes la Paz Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tlalmanalco hasta Juchitepec, Ecatzingo Amecameca.

