Este es tu horóscopo para hoy martes 17 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.

No puedes negar que, aunque te consideres un escéptico, de cuando en cuando le echas un ojo a la sección zodiacal.

¿Qué tiene reservado para ti este día según la posición de los astros? ¿Buenas o malas sorpresas? Cuenta la leyenda que los astros lo saben todo.

Descubre tus previsiones según tu signo del zodiaco.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero ) Aténgase a las reglas, pero no tema hacer las cosas de modo diferente. Mientras se mantenga dentro de sus límites, sobresaldrá y le dará a los otros algo en qué pensar.

Si su cumpleaños es hoy, analice a la gente inusual, eventos o circunstancias que encaró a o largo de los años en los que creció y eso lo ayudará a eliminar las dudas e incertidumbre acerca de los asuntos médicos.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril) Muestre compasión. Hablar fuerte, criticar o quejarse no le dará los resultados que espera. No deje que los asuntos emocionales se infiltren en la forma en la que hace su trabajo.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo) No deje que sus emociones o las de alguien más interfieran con lo que está tratando de lograr. Sea fuerte y muestre tenacidad cuando encare distracciones u oposición.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio) Tome el trabajo y decídase a ocuparse de los negocios. Tratar con relaciones será fácil si es honesto acerca de cómo se siente y reconoce cómo lo están tratando. Marque una diferencia.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio) Ponga más esfuerzo en el trabajo y considere cómo puede usar sus habilidades para avanzar. No deje que nadie use tácticas emocionales con usted. Use su inteligencia y prosperará.

LEO (23 de julio al 22 de agosto) Busque una forma de avanzar en lugar de perder el tiempo oponiéndose a la gente que no ve las cosas como usted. Es lo que haga lo que marcará la diferencia. Una oportunidad le ayudará a avanzar.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre) La buena suerte llegará de las conexiones que haga mientras trabaja en red, va a una entrevista o viaja. Exprese sus ideas y estrategia para asegurar el éxito y ganará popularidad.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre) Sus emociones harán difíciles las decisiones. Dé un paso atrás y decida exactamente lo que quiere hacer, y la mejor forma de alcanzar sus metas con el mínimo de interferencia.

ESCORPIÓN (23 de octubre al 21 de noviembre) Ponga tiempo y esfuerzo para hacer algo lindo para alguien especial. Su ayuda llevará a ideas y una expansión de lo que puede hacer para tener mayores ingresos. Explore sus opciones.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre) La ira no resolverá sus problemas. Busque soluciones y haga sugerencias. Su capacidad para comprometerse y trabajar al lado de otros lo ayudará a evitar ser dejado de lado.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) Muestre disciplina cuando se trate de asuntos de dinero. Aférrese a su efectivo sin que importe la presión que le hagan para que gaste. Ignore las tentaciones de aquellos que son frívolos.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) Aflorarán las situaciones emocionales. Haga lo mejor que pueda para hallar soluciones, pero no deje que nadie lo trate irrespetuosamente. No haga suposiciones, mire los hechos.