Baja el precio de la gasolina en Teoloyucan, Edomex

Según el tabulador de Hacienda, Teoloyucan se ubica en la región de Tula y los costos son más bajos, pero no se respetaba. Foto: Cuartoscuro/Archivo

ESTADO DE MÉXICO.

El precio de la gasolina en el municipio de Teoloyucan bajó, por lo que a partir de este 11 de enero el costo por litro se mantiene en 15.83 para la Magna, de 17.60 Premium y 16.92 de diésel, lo que provoca grandes filas para cargar combustible en esta zona.

Los precios quedan así: $15.83 la Magna, $17.60 Premium y $16.92 el diésel

Ello luego de que en estos lugares se estaba vendiendo el combustible entre 43 u 89 centavos más caro de lo que le correspondía a la zona, pues se cobraba en 16.27 pesos el litro de gasolina Magna; en 18.14 pesos, la Premium y 18.81 pesos el litro de diésel.

El presidente municipal Víctor Rojas Guzmán explicó que Teoloyucan, según el tabulador de la Secretaría de Hacienda, se ubica dentro de la región de Tula y los costos de la gasolina tanto magna como Premium y el Diesel son más bajos que los del resto de municipios de la zona conurbada a la Ciudad de México. Sin embargo, en las estaciones ubicadas dentro del municipio no se respetaba.

Ello provocaba que durante los 10 primeros días del año, la gasolina la magna se cobrara 43 centavos más cara, en la Premium 44 centavos y en el diésel 89 centavos.

Comentó que el argumento era que los que los abastecen les indicaban que ellos cargaban en la refinería de Azcapotzalco y por eso el precio era diferente.

Ante ello, se firmó un convenio de respeto del precio que había estableció la Secretaría de Hacienda para la zona.

El edil comentó que desde el cambio de la tarifa que empezó a partir del primer minuto de este jueves, hay largas filas de vehículos provenientes incluso de los municipios vecinos.

Cabe recordar que la SHCP creó un cuadro de precios del costo de los combustibles y dividió al país en 83 regiones y siete zonas fronterizas, de tal forma que en la región 68 de Tula incluyó a los municipios mexiquenses de Chapa de Mota, Hueypoxtla, Jilotepec, Soyaniquilpan, Coyotepec, Teoloyucan, Tequixquiac, Huehuetoca y Apaxco.

Asimismo, comentó que se han signado acuerdos con los transportistas del municipio, así como industriales y comerciantes, para no aumentar los precios de la canasta básica, ni subir el costo del pasaje y no se afecte a los más de 100 mil habitantes de la localidad.

