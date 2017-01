Realizan operativo Mega en la Central de Abastos

CIUDAD DE MÉXICO.

Con la finalidad de garantizar la movilidad en vialidades primarias, secundarias y de acceso controlado, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina aplicó la madrugada de este jueves el dispositivo Recuperación de Vialidades, así como el operativo Mega en la Central de Abasto.

38 infracciones se levantaron en el Centro Histórico, además se realizaron 4 arrastres y se colocaron 8 inmovilizadores candados

A través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en Avenida de Los Insurgentes, desde el Eje 2 Norte hasta el Eje 10 Sur, policías de tránsito aplicaron 31 infracciones y realizaron cinco arrastres de vehículos al corralón.

Asimismo, en la red vial primaria de la Ciudad de México se realizaron 99 carruseles en el transcurso de la noche con la finalidad de prevenir hechos de tránsito por exceso de velocidad.

En tanto, con el fin de sancionar a vehículos particulares y de transporte público que infrinjan el Reglamentos de Transito, así como para remitir vehículos por calidad de vida, elementos de tránsito, apoyados por metropolitanos, efectuaron el operativo Mega en el interior de la Central de Abasto y levantaron seis infracciones.

Comerciantes de la Central de Abasto (Ceda) aseguran que ya empiezan a notar la disminución en la llegada de los camiones que surten mercancías a este lugar como consecuencia de los bloqueos carreteros registrados los últimos cuatro días de protestas por el aumento del costo de los combustibles.

Ahorita no está entrando producto porque no hay gasolina. Van a las gasolinerías: todas bloqueadas; van a las carreteras: pues no hay paso y lo poco que llega se sube mucho de precio”, sostuvo Fabián Cruz a Excélsior el pasado 5 de enero.