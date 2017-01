Drogas compradas en la CDMX; esto es lo que consumes realmente

CIUDAD DE MÉXICO.

El panorama de las sustancias psicoactivas y drogas ilegales en el mercado negro de la Ciudad de México es cada vez más incierto. La presencia de Nuevas Sustancias Psicoactivas, los sustitutos y adulteraciones de elementos ya conocidos, y la falta de regulación ha generado distintos impactos negativos en los usuarios de drogas: riesgos a la salud, interacciones potencialmente peligrosas y letales, sobredosis y un mercado negro cada vez más complejo, sofisticado e impredecible.

Decidimos recolectar y analizar 15 muestras de distintas drogas provenientes de diferentes puntos del mercado negro de la Ciudad de México y sus alrededores, tratando de cubrir una gama amplia en la diversidad de precios y modalidades de venta.

Las sustancias que logramos analizar no representan todas las que se pueden obtener en la ciudad, pero son una muestra de las drogas que están disponibles más fácilmente.

Descripción de los ensayos

El Programa de Análisis de Sustancias surge como una iniciativa de reducción de daños y un servicio de salud en la Ciudad de México que se desarrolla como parte de las estrategias de reducción de daños de espectro completo de ReverdeSer Colectivo y que está anidado en el convenio amplio de colaboración en el que participan CUPIHD, el Instituto de Atención y Prevención para las Adicciones y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Se invita a los usuarios de sustancias psicoactivas a un espacio privado y con atención personalizada. La sustancia será analizada, delante de él o ella, a través de métodos físicos y químicos para obtener la información objetiva y confiable sobre su contenido. Además, al usuario se le realiza un cuestionario de manera anónima sobre la sustancia que desea analizar, las vías de administración, métodos de uso y efectos o experiencias relacionadas con sus usos anteriores.

Análisis colorimétrico

Este ensayo es rápido y eficiente. Se necesita de los reactivos colorimétricos y una pequeña muestra de la sustancia que se desea analizar. A la muestra proporcionada se le agregan los reactivos, los cuales al entrar en contacto con la sustancia generan un cambio en el color de la gota del reactivo, mostrando un patrón de colores. Este patrón se compara con una referencia y permite identificar el grupo o familia de la sustancia psicoactiva más abundante en la muestra.

Este ensayo se basa en la estructura molecular de las sustancias psicoactivas, ya que el cambio del color en la gota se debe a la presencia de un compuesto nuevo. Este estudio es cualitativo y únicamente se puede utilizar para sustancias psicoactivas sintéticas en diferentes presentaciones, como pastillas, polvo o gotas. Este tipo de análisis no permite identificar mezclas o adulteraciones y sólo refleja la presencia de la sustancia que se encuentre en mayor proporción o cuya reacción con el reactivo colorimétrico sea más dominante.

Ensayo con Luz Ultravioleta

Este ensayo sólo es utilizado para identificar si hay presencia de LSD en una muestra. Para hacer el ensayo, se toma una pequeña muestra del papel secante —o casi cualquier otra presentación en la que se consiga el ácido—. La muestra se disuelve en 2ml de agua y se agita. Bajo una cámara de luz UV se observa si el líquido fluorece, es decir, si emite una longitud de onda mayor a la recibida.

El LSD tiene la propiedad de fluorescencia: si hay presencia de éste en la muestra, se observa un líquido color azul turbio y brillante. Los otros compuestos psicoactivos que usualmente se pueden encontrar en forma de cuadros de papel secante no tienen esta propiedad, por lo que no emiten ningún brillo. Es importante recordar que la luz negra o la luz neón no son luz ultravioleta; se necesita tener una frecuencia y una longitud de onda específicas (que están en el rango no visible del UV) para lograr un resultado adecuado.

Cromatografía en Capa Fina (CCF)

La CCF es un método de separación que permite identificar diferentes compuestos en una sola muestra en poco tiempo y sin la necesidad de un gran instrumento o equipo. Para realizar este ensayo, se toma una muestra de cada sustancia psicoactiva y se introduce dentro de un sistema cromatográfico. Después de 10-15 minutos —en los que un medio líquido distribuye las mezclas en la placa cromatográfica de acuerdo a su polaridad y de ser revelado bajo una cámara de luz UV— el sistema refleja el contenido molecular de la muestra desglosado en patrones específicos de acuerdo con las propiedades y la estructura de cada molécula psicoactiva.

El sistema cromatográfico necesita patrones de los adulterantes más comunes y sustancias esperadas para que las muestras sean comparadas con estos. La CCF permite identificar los adulterantes en una pastilla o polvo, así como la sustancia o las distintas sustancias presentes en la muestra.

Análisis Semi-cuantitativo de Cocaína y Derivados

El análisis semi-cuantitativo de cocaína permite conocer un intervalo (en porcentaje) de la cantidad de cocaína que tiene la muestra analizada. Para este ensayo se toma una muestra graduada de la coca y se deposita en un contenedor especial. Se le agregan dos reactivos para generar un precipitado azul, el cual indica presencia de cocaína y otros anestésicos locales derivados de la cocaína, como la lidocaína o la procaína.

Ese precipitado es centrifugado para medir la altura del fondo al tope del mismo, y así obtener una relación semi-cuantitativa. Este ensayo entrega al usuario un resultado que los otros métodos no ofrecen: cuantificar la muestra de la sustancia analizada y tener una idea más clara, además de la presencia de cortes y adulterantes, un cierto parámetro del porcentaje de la sustancia esperada, en este caso, cocaína.

Resultado de los ensayos

Características de las muestras:

Resultado de Ensayos Colorimétricos y análisis con Luz UV

Resultado de Cromatografía en Capa Fina

Resultado final

Los resultados de los ensayos realizados a las 15 muestras de diferentes sustancias psicoactivas indicaron que el 74.4 por ciento estaban adulteradas o habían sido sustituidas.

En los resultados de los ensayos hechos a las pastillas, se encontraron que una de las cinco tenía MDMA, dos MDA y otras dos Anfetamina; una de las pastilla de MDA estaba adulterada con paracetamol, al igual que una con anfetamina también contenía paracetamol. El MDMA y el MDA tienen efectos similares, así como riesgos o efectos no deseados parecidos; sin embargo las anfetaminas tienen efectos estimulantes más fuertes que las otras dos sustancias, por lo que sus riesgos aumentan y la dosis que se use debe ser menor.

Los papeles analizados, tres de cuatro contenían LSD. El cuarto no pudo ser identificado con precisión; el resultado de los ensayos colorimétricos mostraron que es un compuesto perteneciente a las feniletilaminas, es decir, puede ser 2-CB, 2-CC, 2-CI, entre otras sustancias psicoactivas.

Este resultado muestra la presencia de nuevas sustancias psicoactivas en muestras que son adquiridas o vendidas como LSD; en este sentido las NSP tienen más efectos negativos a la salud del usuario, además al no tener certeza de que sustancia es, los riesgos alrededor de su consumo aumentan por no saber los posibles efectos no deseados o el tiempo y potencia del efecto; aunque en esta corrida de análisis no se hizo evidente, el sustituto más común para el LSD en papel secante, es el NBOMe.

Las pruebas realizadas a las muestras de cocaína arrojaron resultados muy diferentes. La cromatografía aplicada reveló que una de las cinco no contenía cocaína; mientras que las otras cuatro sí tenían presencia del estimulante. Los ensayos de colorimetría indicaron la presencia de metanfetamina en tres de las cinco muestras, y una de estas tres muestras no contenía cocaína; en ésta había presencia de metanfetamina y otro adulterante que no pudo ser identificado.

Las cuatro muestras que contenían cocaína estaban adulteradas con Levamisol, un medicamento que se utiliza para desparasitar animales. Este resultado se ha encontrado en otros estudios que se le ha realizado a cocaína en todo el mundo y se tiene la teoría de que es de origen y de que es virtualmente imposible encontrar cocaína "pura" fuera de los lugares de producción. La presencia de este compuesto en la cocaína se debe a que la mezcla de estas dos sustancias aumenta el volumen del polvo.

La sustitución de "piedra" por metanfetamina es un resultado importante, ya que sus efectos y dosis, así como su estructura molecular es diferente.

En este estudio, 7 de las 15 muestras estaban sustituidas, es decir, la sustancia psicoactiva que contenía no era la que se ofreció o mencionó al obtenerla.

Recomendaciones de Reducción de Daños

Este tipo de resultados nos dejan más que claro que hay un riesgo implícito en adquirir inadvertidamente sustancias psicoactivas del mercado negro y que aún con métodos simples de análisis —como pueden ser los reactivos colorimétricos—, realmente es muy difícil tener certeza sobre lo que se está consumiendo cada vez que se usa una "droga" sin analizar.

Mientras no se avance hacia un modelo de regulación integral para todas las sustancias psicoactivas, estos mercados seguirán fortaleciendo las redes del crimen organizado y mantendrán accesibles estas sustancias de dudosa procedencia y contenidos cambiantes a todas las personas, incluyendo a menores de edad y desde una lógica de mercado y de redituabilidad en lugar de un enfoque de salud pública y respeto a los derechos humanos.

Aprender y estudiar sobre las sustancias que vas a utilizar es un paso muy importante, que te permite hacerte una idea más cercana a la realidad sobre lo que puedes esperar y qué tipo de cosas pueden salir mal. Nuestro entorno nos quiere hacer pensar que todas las drogas son iguales y que todas las drogas ilegales son malas, pero desde el pragmatismo y la ciencia fría podemos ver que esto no es así y que cada familia de sustancias y de moléculas tiene propiedades y riesgos distintos. Conocerlos de antemano ayuda a evitar accidentes.

Para fines prácticos, además de analizar para tener algún tipo de certeza sobre lo que estarás consumiendo, lo mejor es empezar con dosis pequeñas, para saber el tipo de efecto que la sustancia tendrá en ti, la potencia de esa presentación y evitar que haya reacciones negativas con dosis grandes. Esto es necesario hacerlo cada vez que usamos un nuevo lote o presentación de una sustancia que tal vez ya conocemos; como podemos ver con esa sesión de análisis, sustancias que tienen la misma apariencia o el mismo sello pueden tener contenidos distintos y pueden estar siendo vendidos al mismo tiempo, por la misma persona o en el mismo evento.

Cuando utilices sustancias psicoactivas trata de no mezclar y mantenerte hidratado. En cualquier contexto el agua ayudará en la desintoxicación y regular la temperatura, entre otras cosas; lo más recomendable es evitar la mezcla de alcohol con otras sustancias psicoactivas ya que los adulterantes podrían tener alguna reacción imprevista con el efecto del alcohol.

Cuídate, cuida tu cuerpo y cuida a tus amigos y las personas cercanas a ti. Aún si no usas sustancias, esta información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para personas a tu alrededor que sí las usan.

