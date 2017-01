Cofece solicita a entidades evitar restricciones para apertura de gasolineras

El Gobierno capitalino por su parte dio a conocer que no permitirá la apertura de nuevas gasolineras en la capital por considerar que no existen condiciones de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de la Ciudad de México no permitirá la apertura de nuevas gasolineras en la capital por considerar que no existen las condiciones de seguridad para la ciudadanía.

Lo anterior fue dado a conocer ayer por el consejero jurídico, Manuel Granados, luego de que el gobierno capitalino recibiera un oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) fechado el pasado 13 de diciembre.

La Cofece solicita a las entidades federativas que eviten “imponer restricciones innecesarias y dar certidumbre en la apertura y operación de nuevas estaciones de servicio, a fin de favorecer el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado de expendio al público de gasolinas y diésel”.

El abogado de la ciudad señaló que en “el caso de la Ciudad de México la instrucción del Jefe de Gobierno es un rotundo rechazo a imposiciones federales” en la creación de nuevas gasolineras y más cuando se pretende eliminar normas y reglas establecidas por las autoridades locales en materia ambiental y de seguridad.

La posición del Gobierno de la Ciudad de México es tajante, es un no a nuevas estaciones de servicio en la ciudad, no vamos a permitir nosotros que bajo este esquema que se refiere de apertura a la competencia económica en torno a gasolinas en la Ciudad de México se ponga en riesgo la viabilidad de las personas o que se pueda poner en riesgo la vida de las mismas”, dijo Granados.

El documento firmado por los siete comisionados de la Cofece, incluida su presidenta, Alejandra Palacios Prieto, señala que las normas estatales y municipales podrían ser un obstáculo para transitar hacia mercados abiertos y competidos.

Debido a que la regulación federal ya contempla estos aspectos, la emitida anteriormente por las entidades federativas y municipios podría estar fijando requisitos mayores o inconsistentes a los establecidos a nivel federal. Estos requisitos podrían incrementar los costos de construir y operar una estación de servicio, lo que restringiría la entrada y afectaría el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado de expendio al público”, señala el ente federal.

También hacen referencia al artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos (Ley secundaria de la Reforma Energética de 2013) en el que se establece que el gobierno federal es el que determina los requisitos y disposiciones aplicables a la industria de los hidrocarburos y bajo este esquema otorga a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) las atribuciones para la autorización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental e Informes o Estudios de riesgos.

De esta forma Granados Covarrubias señaló que a los gobiernos estatales y municipales sólo les queda la autorización del uso de suelo y este sentido dijo la Cofece les solicitó adecuar su regulación con el objeto de eliminar las restricciones para el establecimiento y operación de nuevas estaciones de servicio.

Entre las recomendaciones que realiza este órgano autónomo están:

Eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio

Eliminar disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales de los predios

Eliminar remisión a las autorizaciones establecidas por PEMEX

Establecer acciones de coordinación con las instancias federales para agilizar los trámites de construcción y operación de estaciones de servicio

Establecer tiempos de respuesta a solicitudes, preferentemente expeditos; y

Evitar la inclusión de disposiciones que permitan a las autoridades modificar discrecionalmente las condiciones de entrada u operación de las estaciones de servicio.

Con estas recomendaciones lo único que se hace es dejar a un libre mercado sin normas, ni reglas, como ustedes lo van a ver lo que provocaría incluso para el resto del país riesgo en la población”, señaló el consejero jurídico.

La opinión que manifiesta la Cofece aunque no es vinculatoria y queda a juicio de las autoridades darle o no cumplimiento, para el Gobierno capitalino en tanto no esté resuelto social y técnicamente el tema del aumento de los combustibles en México habrá un rechazo a este tipo de medidas.

El Consejero Jurídico también informó que analizan si la forma de determinar el costo de las gasolinas por delegación estuvo fundada y motivada, de lo contrario presentarán un Amparo o una Controversia Constitucional para que se homologue el precio en toda la capital conforme al que se estableció en la Delegación Azcapotzalco que, con relación al resto de las demarcaciones, es de seis centavos menos por litro tanto para la Magna, Premium y el diésel.

Hasta este momento no hemos encontrado bajo ninguna circunstancia una fórmula o mecanismo que haya generado una distribución distinta de las regiones para el costo del combustible. Entiendo que fue un criterio discrecional meramente”, finalizó.

sarr