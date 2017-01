Se confrontan en el pleno de la Asamblea Constituyente

CIUDAD DE MÉXICO

Mientras Bernardo Bátiz, constituyente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de tratar de revivir los preceptos del Pacto por México y echar atrás los derechos ciudadanos de los dictámenes que se discuten en el pleno de la Asamblea Constituyente, César Camacho, líder del grupo parlamentario del PRI, acusó a Morena y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de retrasar los trabajos del constituyente.

Ellos son los que más reservas han presentado…sólo hoy hay 28 reservas al artículo 15, y de esas el PRI sólo presentó una reserva”, señaló Camacho.

Bátiz consideró que “no es posible que un partido pequeño –en CDMX- que no ganó la elección y es el PRI, venga a sentirse dueño de la situación”.

El constituyente convocó a los demás partidos a tener sensibilidad y no permitir que se echen atrás los derechos ya ganados.

Respecto a la posibilidad de que no se apruebe a tiempo la constitución Camacho dijo: “no quisiéramos que la Constitución sufra el riesgo de no estar a tiempo…porque entonces no habría Constitución”.

En entrevista con Excélsior, Camacho expuso que “no se puede ampliar el plazo, tendría que haber una reforma constitucional…y después tendrían que aprobarla los estados…nosotros no estamos por esa alternativa”.

*bb