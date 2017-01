Ex líder priista busca gubernatura independiente de Edomex

ESTADO DE MÉXICO

El ex priista, ex líder estatal tricolor y hasta hace dos días secretario de Movilidad mexiquense, Isidro Pastor Medrano, acudió ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para entregar su manifiesto de intensión para convertirse en el cuarto aspirante independiente a la gubernatura del estado.

Este lunes 9 de enero vence el plazo para la entrega de manifiestos de intensión para candidaturas independientes, en donde suman cuatro con Pastor Medrano, tres de los aspirantes con pasado priista.

El ex funcionario estatal negó estar involucrado con algún partido político, grupo de poder y recordó que desde que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI le quitó sus derechos es apartidista.

No tengo trato absolutamente con ningún partido político ni con personas o grupo de poder político, social y económico, en esta aspiración ciudadana buscaré en su momento el apoyo de la ciudadanía, yo no sé si haya colores o no haya colores. No se trata de buscar aquí antecedentes, yo me presento como un ciudadano tal cual y la sociedad tendrá la opción de aceptarme o de rechazarme".

También señaló que su trato con el actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas fue institucional y evitó denostar su administración.

No hubo ninguna pelea, mi relación con el gobernador siempre fue institucional, me invitó a colaborar como un servidor público en el área de Desarrollo Metropolitano y después en el área de Transporte posteriormente Movilidad, y siempre luché y trabajé por despolitizar el servicio público, esa es mi carta de presentación, he estado alejado de la actividad partidaria".

Sobre el alza al precio de pasaje y siendo hasta hace unos días titular de Movilidad, explicó que ya no le corresponde, sino al nuevo secretario del ramo y al propio gobierno estatal.

El día de hoy ya no soy secretario, yo no fijo los tiempos de los acontecimientos económicos y financieros, yo creo que hay que ser objetivos, yo tampoco en este momento deslealmente a un trabajo que tuve, puedo decir ahora ya empieza lo malo, no, hay una circunstancia que se tiene que revisar como lo dije cuando era secretario, hay incremento de costo de unidades, hay incremento de combustibles, hay incremento en las operaciones, que se revise si ha lugar o no a incrementar el precio del transporte, pero a mí ya no me corresponde en este momento", agregó.

Sobre imputaciones en su contra por presuntos actos de corrupción señaló que no se esconderá y está abierto para que las autoridades investiguen pues además indicó que durante su gestión al frente de Movilidad trabajo por combatir los actos de corrupción.

