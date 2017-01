Mancera recibe premio internacional por Movilidad

CIUDAD DE MÉXICO

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recibió el premio en la categoría Movilidad “Best Initiave of the year of the Americas”.

La presea le fue entregada por Jean Todt presidente de la FIA, en el marco de la FIA Americas Awards 2016, que premia a lo mejor del automovilismo y la movilidad en el Continente Americano.

El mandatario capitalino fue nominado debido a los programas “Visión Cero”, “Nueva Cultura de Movilidad” y “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, que fueron puestos en marcha durante su administración y que tienen como objetivo crear una cultura de movilidad, pero sobre todo salvaguardar la vida de automovilistas y transeúntes.

Es un gusto compartirles que la #CDMX recibió el premio de @fia, por la Mejor Iniciativa del Año de América en Movilidad #mm pic.twitter.com/XyTSx95WQQ — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 8 de enero de 2017

El resultado es claro porque el mayor número de vidas que estábamos perdiendo era de gente joven, muchos jóvenes hombres y mujeres que estaban perdiendo la vida lamentablemente en nuestras calles y que hoy, con estas reducciones y con estas políticas que se están implementando demostramos que no importa que tengamos aquí más de seis millones de vehículos, sino que podemos dar reglas de vialidad que pueden hacer una mejor convivencia”, aseguró el jefe de Gobierno.

En el evento que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Mancera Espinosa dio a conocer que será este lunes cuando se dé el anuncio oficial del regreso de la Fórmula E a la Ciudad de México.

El mejor ejemplo que tenemos, todos los jóvenes pilotos que estoy seguro platicarán con sus amigos, con sus compañeros, de que para correr están las pistas y que los demás caminos son simplemente para generar movilidad, para transportarnos y para vivir de manera armoniosa en seguridad total”, explicó Mancera Espinoza.

Finalmente sostuvo que a partir de este 9 de enero entrará en funcionamiento el número de emergencia 911 en la capital.

Mencionó que el Locatel, 5658-1111, se integrará por fases a la operación del número de emergencia. Pero por el momento continuará con el servicio de apoyo para la locación de personas extraviadas.

sarr