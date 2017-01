Es necesaria la presencia de EPN en Conago: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reiteró la necesidad de que a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que se realizará el próximo lunes 9 de enero, asista el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Señaló que sin la presencia del titular del Ejecutivo Federal el encuentro no valdría la pena, ya que este, es precisamente el escenario para tratar los temas de interés nacional y más aún cuando acciones como el alza en los precios de la gasolina han generado incertidumbre entre la población.

Miguel Ángel Mancera dijo, “yo asistiré a una reunión si está el Presidente de la República porque si no se va a convertir en una reunión técnica y hemos estado escuchando las explicaciones técnicas que eso no nos va a llevar a nada. Entonces yo seguiré pendiente si en esta reunión del lunes está el Presidente y si no es el Presidente pues definitivamente no tendría mayor sentido”.

Mancera Espinosa se dijo dispuesto a trabajar por México, pero para ello subrayó se requieren hacer planteamientos y encontrar vías de solución.

Sin precisar cuáles, informó que en breve anunciará acciones de apoyo para quienes han resentido los embates de la situación económica.

Sostuvo que en la administración a su cargo ya se toman previsiones para hacer frente al alza de combustibles, entre ellas la optimización del parque vehicular.

Bueno, estamos utilizando en este momento el transporte público, el transporte eléctrico y también estaremos recurriendo a transporte público y muchos de los servidores públicos del gobierno pues tendrán que estar en esta sintonía, a todos nos afecta, a todos nos afecta, a todos”, mencionó el Gobierno local.

Por último y al ser cuestionado sobre lo dicho por el Presidente de la República con respecto al denominado “gasolinazo”, el mandatario capitalino consideró que su mensaje simple y sencillamente no aporta ninguna solución al problema de fondo.

