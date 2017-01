Ciudad de México luce en calma y sin tránsito este 1 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.

Las primeras horas de la mañana de 2017, la Ciudad de México lució en calma.

El Año Nuevo dominical brindó a los capitalinos calles y avenidas semivacías, sin tráfico ni bullicio.

Lo que casi nunca, Periférico, Circuito Interior, Eje Central, Paseo de la Reforma, Constituyentes, Fray Servando, Calzada de Tlalpan, entre otras vialidades principales lucieron sin caos vial.

Algunos capitalinos tuvieron que trabajar desde temprano porque les tocó cubrir guardias.

Los que trabajaron temprano, buscaron dónde desayunar y cualquier puesto de tacos fue la alternativa.

Para los turistas, la ciudad semidesierta significó una excelente oportunidad para pasear en familia.

Fue el caso de la señora Liliana Briseño quien, acompañada de su familia quienes viven en Cancún, decidieron pasar Año Nuevo en la Ciudad de México.

No me parece que sea normal, me parece que corrimos con suerte, de que no hemos encontrado tanto tráfico ni tantas aglomeraciones, pero bastante bien, muy bonito. Venimos de Cancún, pensamos que íbamos a tener más frío, pero ha estado bastante agradable el clima y la hemos pasado muy muy muy bien”, dijo.