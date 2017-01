Mancera busca reunión con Peña Nieto por gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el alza en los precios de las gasolinas y el esquema de flotación que tendrá la posterior fijación de éstos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo ayer que buscará una reunión con el presidente de la República.

Me parece que es un tema, por supuesto, de trascendencia y de afectación nacional multidisciplinario. Entonces, me parece que es muy importante que podamos ver las implicaciones financieras, económicas, energéticas de esta nueva forma que se ha planteado y que nos ha tomado a todos por sorpresa”, dijo en entrevista luego de asistir a la toma de protesta de Quirino Ordaz como gobernador de Sinaloa, en el Congreso de ese estado.

“Ya habíamos discutido los presupuestos, habíamos tenido ya los recortes y ahora viene este cambio que a nosotros en la Ciudad de México nos va a impactar de manera significativa en lo que tenemos hoy presupuestado para seguridad, para salud, lo que tenemos para recolección”, adundó.

Entonces, a nivel nacional lo que me parece es que debe haber una reunión con el presidente, no sé si nos van a hacer caso o no, pero yo voy a seguir insistiendo hablar con él, el poder platicar con él, el que nos expliquen exactamente todas las acciones que se tienen que tomar. Es muy importante cuidar que no haya especulación”.