Dan garantía a manifestantes

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante el inicio del nuevo año con posibles manifestaciones en contra del incremento a los precios de la gasolina, el Gobierno de la Ciudad de México está a la expectativa del desarrollo de las movilizaciones que hasta el momento no tienen liderazgo ni rutas definidas.

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, explicó en entrevista radiofónica que la manifestación convocada mediante redes sociales para el domingo 1 de enero en el Ángel de la Independencia no cuenta con una dirigencia visible y por tanto se desconoce si sólo será una concentración o si se efectuará alguna marcha hacia otro punto.

Para el primero a las 12 del día no tenemos un grupo específico, ni una cabeza de la manifestación, sino que son distintos ciudadanos que se están convocando, no estamos hablando con alguien en particular, pero nos estamos haciendo cargo. Tampoco hay obligación de informarnos oficialmente”, destacó Mercado.