‘Un pozole’, cena con la que doña Silvia sueña celebrar Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO.

Doña Silvia Baeza Gómez, quien vive con sus tres bisnietos en una pequeña habitación con techos de lámina en el Valle de México, busca que su familia tenga la oportunidad de cenar un pozole para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Doña Silvia, forma parte de los 23.5 millones de personas que en México viven por debajo de la línea de bienestar mínimo.

Me dediqué a lavar a planchar, a hacer quehaceres, pero pues uno qué quisiera, que fueran los hijos buenos, que me salieran buenos; yo decía: ‘cuando estén grandes ya no voy a trabajar, voy a estar tranquila’; pero resulta que se casan, les va mal y pues la mamá tiene que darle”, agregó.