Parque satura las vialidades

CIUDAD DE MÉXICO.

Transitar en la carretera Picacho-Ajusco en este periodo vacacional ha sido una tortura. La alta afluencia de usuarios al parque de diversiones Six Flags México y la saturación de su estacionamiento han provocado cierres de los retornos y caos vial.

Desde mediodía el estacionamiento del parque está saturado por lo que los usuarios deben buscar estacionamientos alternos, que llegan a cobrar hasta más de 200 pesos.

“La verdad es que es un gran problema eso de Six Flags; nunca hay lugar, ya van como cuatro veces que vengo en carro y no hay lugar. Tengo que tomar transporte público para evitarme el problema, se supone que me ofrecieron un pase gold que me da estacionamiento gratis, ahora resulta que lo compro y no puedo estacionarme porque no tienen capacidad, digo, se me hace una estafa”, dijo Mauricio Ramírez.