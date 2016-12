Las redes sociales se llenan de mensajes contra el gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el alza en el precio de las gasolinas que será efectivo a partir del primero de enero de 2017, a través de redes sociales se lanzó una convocatoria para manifestarse “pacíficamente”, en contra de lo anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mediante mensajes como ¿Gasolinazo 2017? ¡¡¡Mis hue…!!! o “la gasolina más cara del mundo no es para un país con salario miserable”, se invita a los mexicanos a que el próximo 2 de enero bloqueen las estaciones de servicio del país.

El mensaje que circula lo mismo en Twitter, que en Facebook o a través del WhatsApp, además rechaza la liberación en el precio de las gasolinas a partir del 3 de febrero de próximo año.

La invitación que se ha hecho viral indica que “sin armas, sólo con tu vehículo”, será como “les ganaremos la guerra en 72 horas. ¡Sin ningún ejército de por medio, sólo un ejército de ciudadanos que en silencio haga eso, no consumir combustible tres días! ¡Será un éxito si nos unimos!”

Otro texto que circula por mensajería electrónica hace un llamado a no abastecerse de combustible durante tres días. “Los invito a PARALIZAR 3 DÍAS la compra de gasolina, podemos llenar nuestros tanques durante esta semana 26-31 de diciembre y dejemos de cargar los primeros 3 días de Enero”.

Además, conmina a realizar “una Revolución Pacífica sin disparar un solo tiró, ¡la unión hace la fuerza somos más los ciudadanos que el gobierno!”.

A partir del primer minuto del próximo año los nuevos precios de la gasolina serán de 15.99 pesos para la Magna; de 17:79 para la Premium; y de 17.05 pesos del diésel, por lo que los usuarios de las redes sociales sostienen que es necesario realizar este boicot.

Y un mensaje más advierte “¡Ya estamos haciendo ruido! No paremos en compartir el mensaje, hay que seguir y aferrarnos a no consumir la gasolina por lo menos los primeros días del año, si continuamos lograremos el objetivo. Que sepan que ya no nos vamos dejar. Los de la clase política viven como reyes y nosotros manteniendo sus lujos desmedidos. La gasolina no debe de subir. Comparte”.

