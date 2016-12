Complica parque de diversiones tránsito en Picacho Ajusco

CIUDAD DE MÉXICO

El tránsito en la Carretera Picacho-Ajusco se ha visto fuertemente afectado, en este periodo vacacional debido a la saturación del estacionamiento del parque de diversiones, Six Flags México. Provocando el cierre de los retornos y por tanto caos vial.

Desde el mediodía el estacionamiento del parque está saturado por lo que los usuarios deben buscar estacionamientos alternos que cobran hasta más de 200 pesos, por lo que algunos de los visitantes se han mostrado muy molestos.

La verdad es que es un gran problema eso de Six Flags nunca hay lugar, ya van como cuatro veces que vengo en carro y no hay lugar. Tengo que tomar transporte público para evitarme el problema, se supone que me ofrecieron un pase gold que me da estacionamiento gratis, ahora resulta que lo compro y no puedo estacionarme porque no tienen capacidad, digo, se me hace una estafa”, dijo Mauricio Ramírez.