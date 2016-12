Endurecen restricciones; contingencias ambientales

CIUDAD DE MÉXICO.

A partir de este 28 de diciembre y durante el próximo semestre, las restricciones impuestas a la población cuando haya contingencia ambiental serán más estrictas en comparación con las establecidas el pasado 1 de julio.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) publicó ayer en la Gaceta Oficial el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA) que estará vigente hasta el 30 de junio de 2017.

La dependencia capitalina estableció nuevas medidas, tanto para vehículos como para la industria y algunas actividades, durante la vigencia de estas alertas ambientales.

El aviso detalla que en caso de una Contingencia Ambiental Fase 2, las motocicletas no podrán circular con base en la terminación de su placa (par o non) de manera alternada considerando la última activación.

Esta restricción se amplió a los vehículos oficiales, con excepción de aquellos usados para emergencias, vigilancia y reparaciones urgentes.

También se suspenderán las actividades en oficinas públicas, así como en centros educativos, instalaciones culturales y recreativas gubernamentales en museos, parques o deportivos.

Además, se deberán implementar esquemas de trabajo a distancia u horarios escalonados, así como el uso de transporte de personal y escolar.

En caso de Fase 1, la prohibición de actividades cívicas y de recreo no se limitarán a las escuelas, sino que los tres órdenes de gobierno e incluso las organizaciones sociales también tendrán que someterse a esta medida.

Asimismo, se recomienda a la población reducir el consumo de gas licuado de petróleo en las primeras horas del día y el uso de productos con solventes, como desodorantes en aerosol, pinturas de laca, barnices, aromatizantes y limpiadores domésticos.

La prohibición para quemar cohetes o fuegos artificiales se enlista ahora, pues no se especificaba en el programa anterior.

En Fase 1 se deberá reducir 30% la operación de calderas que no cuentan con sistemas de control de emisiones, limitación que subirá a 50% en Fase 2 para todos los servicios que cuenten con ellas, excepto en hospitales.

Para la industria se ordena evitar la recarga en tanques de gas estacionarios o cilindros.

Todas estas restricciones son nuevas o más explícitas, ya que, por ejemplo, en el PCAA vigente hasta ayer las motocicletas estaban enlistadas dentro de los vehículos exentos de aplicación en caso de alerta ambiental, como son los que portan el holograma de verificación exento, doble cero y cero; los eléctricos e híbridos; los destinados a prestar servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, servicios urbanos y vigilancia ambiental rotulados o el transporte escolar y de personal que cumpla con las especificaciones de verificación vigentes.

Tampoco se consideraban limitaciones de actividades al aire libre para dependencias gubernamentales.

Los parámetros que se mantienen son los más de 150 puntos Imeca para activar Fase 1 de Contingencia y más de 200 para decretar la Fase 2. En el primer caso no podrán circular los vehículos que porten el holograma 1 y 2, de acuerdo al último dígito numérico de la placa par o non, de manera alternada. Cuando se active la Fase 2 no circularán los que porten el holograma 1 y 2.

También se reitera que cuando en una de las cinco zonas del Valle de México se registren más de 150 Imeca por partículas PM10, habrá contingencia sólo para esa área específica. Si este límite se rebasa en dos zonas, la alerta será general.

Obligan a cita; costará $12 más

Los turnos para la prueba de emisiones se harán vía web o en Locatel; el trámite subirá de precio: de 472 a 484 pesos.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre de 2017, que aplicará para todos los automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México o que circulen por ella.

Por primera vez, se incluye en las obligaciones de los propietarios de automóviles tramitar la prueba de emisiones con cita previa, tal como se empezó a hacer desde octubre, como adelantó

Excelsior el 19 de ese mes.

En el programa, vigente a partir del próximo 1 de enero y hasta el 30 de junio, se explica que los turnos para verificar se deben solicitar en el portal de Verificentros de la Sedema o mediante una llamada telefónica a Locatel, al 56581111, pues serán las únicas maneras de llevar a cabo la medición de contaminantes. Los conductores que lleguen sin cita no serán recibidos.

Además, el documento publicado ayer en la Gaceta Oficial fija un incremento en el costo de este trámite de 5.6757 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UC) vigente más IVA para todo tipo de constancia (hologramas doble cero, cero, 1, 2, Rechazo y Evaluación Técnica) que se entregue al usuario.

Según cálculos de la Secretaría de Finanzas, la Unidad de Cuenta para 2017 será de 73.57 pesos, por lo que con el impuesto de 16% la verificación pasará de 472 a 484 pesos, 12 pesos o 2.5% más que este año.

La multa por no realizar la verificación en las fechas establecidas seguirá siendo de 20 veces la UC, pero con el aumento de ésta, quedará en mil 471 pesos.

Los vehículos con holograma doble cero seguirán exentos de la obligación de verificar sus emisiones hasta por tres semestres posteriores al semestre en que se obtuvo.

De acuerdo con el calendario, en enero y febrero deberán hacer la prueba las unidades con engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6; las de calcomanía rosa y matrícula 7 y 8 les corresponde en febrero y marzo.

En marzo y abril deberán verificarse los vehículos con engomado rojo y terminaciones 3 o 4; en abril y mayo, los de calcomanía verde y matrículas 1 o 2. Los de engomado azul, con terminaciones 9 o 0, en mayo y junio de 2017.