Siguen obras en Autopista Urbana Sur, molestan a capitalinos

CIUDAD DE MÉXICO

A más de mes y medio de su inauguración, la ampliación de la Autopista Urbana Sur (AUS) y la conexión elevada con la Autopista México-Cuernavaca siguen en obra.

Los trabajos se realizan en la parte baja de Viaducto Tlalpan y carriles de la autopista lo que afecta a vecinos, comerciantes y conductores.

En un recorrido por los siete kilómetros de viaducto elevado, desde la caseta de cobro hasta el Periférico Sur, se observó que siguen los trabajos de introducción de drenaje, jardinería, colocación de muros de contención y vallas de concreto.

Además, sigue pendiente la colocación de un puente peatonal.

La zona en donde se realizan trabajos con mayor intensidad es en las inmediaciones del entronque de Viaducto Tlalpan con la Avenida de Los Insurgentes.

Los residentes de la zona se quejan del aumento de tránsito en las calles aledañas a la Autopista Urbana Sur y que han perdido la tranquilidad por el aumento de carros.

Entre las calles afectadas están Camino Viejo a San Pedro Mártir, Niño Jesús y La Virgen.

Los vecinos no pueden dormir, 12 de la noche, una de la mañana el montón de ruido de los carros sobre todo las personas que viven en las residencias y nosotros que vivimos en la Unidad Habitacional Torres Tlalpan ni siquiera podemos salir ni entrar generalmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo.

Los vecinos alertaron que la construcción del viaducto elevado con enormes columnas, trabes y rampas de ascenso y descenso provocó puntos ciegos que los rateros están aprovechando para hurtar a los transeúntes, por lo que solicitaron se incremente la vigilancia.

Los comerciantes dicen que el polvo afecta sus mercancías y se han afectado sus ventas.

Nosotros tenemos aquí las vitrinas y es todo el día estar limpiando y tener que guardar producto y todo eso y si no ven no se vende, además por el tráfico los clientes ya no quieren venir”, dijo Irma Noguez, comerciante.